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新盤續有承接 HENLEY PARK單日連沽3伙

新盤速遞
更新時間：11:59 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-13 HKT

新盤持續有承接，恒基旗下啟德HENLEY PARK昨日連錄3宗成交，單日套現逾9500萬。最新售出單位為項目1A座15至17樓的A室，面積均為937方呎，屬3房1套戶型，成交價介乎3157.69萬至3176.43萬，成交呎價約33700至33900元。

MIAMI QUAY I 1085萬沽

同區由會德豐地產牽頭發展的MIAMI QUAY I，昨日再售出4伙，成交金額合共約3626萬。其中3座22樓及28樓F室，均屬2房連開放式廚房戶型，面積460方呎，成交價1070.4萬及1085.4萬，呎價23270元及23596元。

另外售出2座為項目3座5樓和25樓E室，面積同為325方呎，屬1房連開放式廚房戶型，成交價分別714.8萬及755萬，呎價21994元及23231元。MIAMI QUAY系列自現樓開放以來銷情持續，項目至今累售494伙，套現近52.1億

海瑅灣I單日套現逾5359萬

由信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，昨日連沽5伙，單日套現逾5359萬，當中成交價及呎價最高單位為2B座9樓A室，屬海瑅璟單位，面積775方呎，3房1套連工人房間隔，以逾1558萬沽出，呎價20108元。海瑅灣I自3月底推出以來反應熱烈，至今累積沽出794伙，總套現金額逾70億。

恒隆旗下九龍灣皓日以招標形式售出1伙3房戶，為26樓A室，面積約770方呎，採3房1套連工作間設計，成交價約1469萬，呎價約19077元，據了解買家為用家。

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