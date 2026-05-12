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柏瓏III單日沽18伙 1房戶呎售1.87萬創新高

新盤速遞
更新時間：17:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-12 HKT

信和、嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路新盤柏瓏III，今日售出18伙，單日套現逾1.3億元，包括4伙為2房連儲物房單位，4伙為1房連儲物房單位，10伙為1房單位。其中柏瓏III 5座12樓B3室，面積352方呎，1房間隔，成交價660.53萬元，呎價約18,765元，創柏瓏III呎價新高。

代理透露，自港鐵錦上路站二期項目招標結果公佈後，市場對柏瓏貨源查詢顯著增加。而柏瓏租務成交亦顯著加快，單計4月錄逾20宗租務成交。自柏瓏I、II入伙已來，已錄得逾330宗租務成交。

柏瓏系列累售1,939伙，佔全盤逾88%，累積套現逾167億元。

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