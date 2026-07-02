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鰂魚涌逸樺園 3房1套雅裝連傢俬 近太古配套齊全｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：12:52 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:52 2026-07-02 HKT

鰂魚涌逸樺園位置優越，鄰近港鐵太古站及電車站，住客徒步即達大型商場，生活配套齊備。今日精選1座低層B室，實用面積752方呎，3房1套間隔，廳房裝修素雅，最新叫價1700萬，實用呎價約22606元。

甫入修長工整的廳堂，空間已髹上雪白牆色，鋪設實木地板，現時已有整齊沙發、黑色電視地櫃、飯桌等傢俬。廳堂設闊窗採納日光，主要望附近樓景。

放盤為3房1套間隔，圖中的房間內靠窗旁放置睡牀，另一側擺有儲物櫃收納。浴室配置浴缸等潔具，設鏡櫃及浴櫃收納，設窗戶排走濕氣。廚房方面，採U形工作枱設計，提供多組收納空間。

逸樺園由太古地產發展，由2座組成，樓齡約23年，提供442個單位，主要為2房及3房。此外，屋苑附近也有商場康怡廣場，內有超級市場，方便住戶採買生活百貨。

放盤單位資料

物業名稱：逸樺園

地址：鰂魚涌基利路3號

樓齡：23年

單位：1座低層B室

實用面積：752方呎

間隔：3房1套

叫價：1700萬

呎價：22606元

代理行：中原地產

相片由代理行提供

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