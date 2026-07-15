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江旻憓終再「出劍」提質詢 籲旅遊業聘用中高齡人士 政府：正檢討再就業津貼計劃

政情
更新時間：13:21 2026-07-15 HKT
發佈時間：13:21 2026-07-15 HKT

新一屆立法會上任逾7個月，「劍后」、立法會旅遊界議員江旻憓終於再次「出劍」，提出任內第二項書面質詢，建議旅遊業聘用中高齡人士，勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，政府正就「再就業津貼試行計劃」進行中期檢討，並配合「中高齡就業計劃」探討優化。同時，旅遊業監管局亦推出「專項專牌」導遊牌照，以吸引具專業知識的退休人士入行。

孫玉菡表示政府一直鼓勵不同年齡層人士（包括中高齡及退休人士）投身旅遊業各範疇。為吸引並協助中高齡人士重投職場，勞工處積極推行「中高齡就業計劃」及「再就業津貼試行計劃」。

零售餐飲就業人數高 55至59歲失業率達4.4%

另外，局方表示勞工處沒有備存以旅遊業劃分的分項數字，因此提供與旅遊業關係密切的零售、住宿及膳食服務業數字。根據政府統計處數據，在2025年零售、住宿及膳食服務業的就業人數方面，40至44歲的就業人數為6.4萬人，佔該年齡層的15.5%；50至54歲的就業人數為6.39萬人，同佔該年齡層的15.5%；45至49歲的就業人數為5.78萬人，佔該年齡層的14.5%。至於失業人數方面，55至59歲的失業人數為1.71萬，失業率達4.4%；50至54歲失業人數為1.67萬，失業率達3.9%。

為了進一步釋放勞動力，「中高齡就業計劃」為僱主提供每月最高5,000元的在職培訓津貼，期限定為3至12個月。該計劃於2024年及2025年分別錄得4,443宗及4,491宗合資格就業個案，其中涉及飲食及酒店業的個案分別為508宗及173宗。

另外，孫玉菡指出勞工處於2024年7月15日推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，鼓勵連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士重返就業市場。參加者若連續完成6個月及12個月全職工作，可分別獲發10,000元津貼，最高累計可獲20,000元，兼職則可獲半額津貼。在2024至2025年，該計劃共錄得63,900名參加者及36,237宗就業個案，涉及飲食及酒店業的個案為4,099宗；獲批津貼個案20,255宗，涉及飲食及酒店業的個案為2,340宗。

至於政府會否檢視「再就業津貼試行計劃」連續3個月無工作的申請門檻，孫玉菡表示，勞工處目前正進行該計劃的中期檢討，並會配合「中高齡就業計劃」，探討最合適的鼓勵就業措施。同時，當局也會密切監察「中高齡就業計劃」的申請審批流程及津貼金額，適時作出優化。

旅監局推「專項專牌」 靈活彈性工作適合中高齡人士

另外，孫玉菡表示為配合《香港旅遊業發展藍圖2.0》的人才培育措施，旅遊業監管局積極推出「專項專牌」計劃，按歷史文化等個別專業範疇發出「專項導遊牌照」，藉此鼓勵具備專業知識、社會閱歷及良好服務意識的中高齡與退休人士加入。

旅監局目前並未為考取及延續導遊與領隊牌照設定年齡上限，任何年滿18歲人士均可報讀課程。此外，現時不少旅行社提供靈活的兼職導遊及領隊崗位，工作時間相對彈性，非常適合退休人士。為進一步提供入行誘因，旅監局亦透過「旅遊從業人員培訓資助計劃」，資助新入行人士的進修、牌照考試及急救證書等費用。升格後的技能提升局亦會持續提供旅遊業相關課程，協助中高齡人士掌握所需技能。

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