陳茂波訪問｜發債推北都 暫毋須為借貸比率設上限 談連任意向：多謝關心

政府在上個財政年度轉虧為盈，但未來北部都會區及其他基建投資巨大，有議員擔心發債推動北都可能「由下一代埋單」。財政司司長陳茂波接受《星島》訪問時表示，發債旨在獲取長期資金支持基建，強調本港借貸比率低。

陳茂波指，北都未來每年預計需投入1200億至1300億港元，單靠短期地價收入支持發展並不現實，因此發債支持發展北都，而早前就《財政預算案》諮詢，不少議員亦建議增加發債。他指經濟有周期，近年樓市一般令地價減少，若因而縮減基建將致經濟萎縮。

被問及會否為借貸比率設定上限，陳茂波指，目前借貸比率不足13%，處於非常低水平，有足夠空間發債支持基建；暫無需要為借貸比率設上限，加上政府發債審慎，IMF及多家評級機構均表示支持。

有自身「五年規劃」？陳茂波：做好現時工作

本港今年首季GDP按年升5.9%，惟零售及餐飲市道仍處於轉型期，陳茂波指兩者已逐步企穩，按年分別錄約8%及1%增長。他分析，現時消費模式已轉變，顧客更注重消費體驗和品牌故事，而非單純比較價格與質素，鼓勵業界推動升級轉型。

本屆政府任期只餘一年，被問及有否自身「五年規劃」、會否繼續工作，陳茂波笑言感謝記者關心，「對我嚟講，就係畀心機努力，繼續努力做好呢個工作」。

記者：李健威

攝影：葉偉豪