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盧偉國偕未婚妻余仲欣入馬場 「準盧太」全程挽實臂彎秀恩愛︱Kelly Online

政情
更新時間：19:31 2026-05-31 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-31 HKT

現年73歲的經民聯主席盧偉國上周中公布喜訊，先向黨友介紹比自己年輕逾40載的未婚妻余仲欣，然後於剛過去的周五舉行記招正式宣布婚訊，一對準備於10月11日成婚的準新人成為城中熱話。關係既已公開，盧偉國表現得更落落大方，今日（31日）帶同余仲欣現身沙田馬場，為屬於香港電子業商會賽馬團體名下的第四場參賽馬「電子好好」打氣，「準盧太」余仲欣全程挽住盧偉國的臂彎，非常恩愛。不過一對準新人未能為「電子好好」帶來好運，在同場14匹參賽馬中跑尾二，兩人拉頭馬要待下次。

余仲欣為《星島》資深評馬人余伯樂的千金，與賽馬固然是有淵源，而盧偉國與賽馬同樣大有關係，十多年前以個人名義曾養過「京城孖寶」與「京城三寶」，故曾是馬場常客，兩駒合共九捷，當年養馬運不差。而合夥的「京城」系馬匹中，「京城之寶」於1999年更曾於三級賽沙田銀瓶賽中，擊敗了當時馬王「靚蝦王」捧盃。

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盧偉國（左）和未婚妻余仲欣（右）準備於10月11日成婚。劉必勝攝
盧偉國（左）和未婚妻余仲欣（右）準備於10月11日成婚。劉必勝攝
盧偉國（右）偕未婚妻余仲欣（左）現身沙田馬場。劉必勝攝
盧偉國（右）偕未婚妻余仲欣（左）現身沙田馬場。劉必勝攝
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