美聯儲本周議息恐放「鷹」 9月加息機會增 債息上升壓抑增長股表現

美國聯儲局將於本周四（30日）本港時間凌晨公佈議息結果，在中東局勢緊張下，美國10年期國債息率上周一度升穿4.7厘，再創年內新高，令市場對聯儲局加息預期升溫。不過，高富金融集團投資總監梁偉民及獨立外匯及商品分析師盧楚仁接受《星島頭條》訪問時均預期，聯儲局本周較大機會維持利率不變，但會繼續釋放偏鷹訊號，而且9月加息機會亦有所上升。

當局料仍需觀察通脹數據

梁偉民認為，聯儲局本月加息機會不大，主要由於當局仍需觀察後續通脹數據。他指出，近期油價反彈帶動通脹風險微升，但此前通脹數據整體呈下降趨勢，相信聯儲局最快要到下一次議息會議才會考慮加息。他預計，聯儲局立場將維持一貫控制通脹，市場目前亦逐步消化未來加息1至2次的可能。

盧楚仁同樣預期聯儲局本月不會加息，但指油價急升、加上美國經濟數據表現不俗，當局可能藉今次會議向市場發出訊號，為9月加息預先作好準備。

根據CME FedWatch數據顯示，聯儲局本月按兵不動的機會率約66%，但

9月加息0.25厘的機會率已達57%，甚至有25%機會率加息半厘。針對市場憂慮聯儲局或進取加息半厘，梁偉民直言，突如其來加息半厘會令市場陷入恐慌，讓投資者質疑聯儲局是否掌握了市場未知的隱憂，因此除非國際油價暴升至每桶140至145美元，否則不具備大幅加息的理由。相比之下，他認為9月先加息0.25厘，其後12月再加息一次，將會較有可能。

盧楚仁亦表示，當前美國通脹狀況遠未達到2022年需要激進加息的嚴峻程度，認為油價可能要升至每桶120美元以上，聯儲局才會考慮一次性加息半厘，但目前看來仍言之過早。

不意味資金大幅流入債市

另一方面，美國10年期國債孳息率上周曾高見4.71厘，創2025年1月以來最高，周五則收報4.687厘。當被問到債息上升會否加速資金由股市流入債市、從而對股市造成下調壓力時，梁偉民解釋，債息攀升對股市構成實質壓力，一方面推高企業借貸成本，一方面對高增長股份的估值造成打折效應，直接壓抑股價表現。

然而，債息升至高位並不意味資金會大幅流入債市。梁偉民分析，長期債息存在結構性風險；若市場對美國政府債務的信心下降，長債息未必跟隨短息走勢，甚至可能繼續攀升。在長期債息頂部未明的情況下，資金未必敢盲目追入長債。

盧楚仁則認為，股市不穩確實吸引部分避險資金流入債市，但相關情況並不顯著；若油價繼續上升，通脹憂慮反而可能推動債息進一步向上。他續指，債息持續高企下，需留意美國政府會否透過「沽短債、買長債」等操作進行干預以壓低債息。

梁偉民：可考慮減持股票

資產配置方面，梁偉民建議投資者考慮減持股票，原因是目前估值偏高，中東局勢、利率走勢等短期不明朗因素，均可能觸發較大幅度的市場調整。他特別指出，半導體股是今年帶動大市上升的重要力量，但市場對相關板塊的看法近期開始轉趨審慎，或增加大市調整風險，投資者需注視其估值壓力。

對於債券市場，梁偉民同樣持審慎態度，暫不建議大幅吸納長債。他強調，除了加息預期尚未完全消化外，市場對政府債務風險的擔憂可能令長債息率進一步衝高，目前期限溢價尚未升至足以令長債顯得吸引的極端水平。

盧楚仁：趁回調吸科技股

相反，盧楚仁則不贊成現階段「賣股買債」。他分析指，一方面油價推高債息，但若美國政府出手干預，如沽短債買長債，隨時推低債息；另一方面，中東戰事可能接近尾聲，即使未能迅速停火，衝突亦未必持續太久，一旦局勢緩和並帶動油價回落，反而有利環球股市。

他預期，即使美股及環球股市短期繼續調整，跌幅亦未必太大，投資者可考慮分段趁低吸納美股、日股和韓股在內的科技股。