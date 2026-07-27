Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美聯儲本周議息恐放「鷹」 9月加息機會增 債息上升壓抑增長股表現

宏觀經濟
更新時間：06:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-27 HKT

美國聯儲局將於本周四（30日）本港時間凌晨公佈議息結果，在中東局勢緊張下，美國10年期國債息率上周一度升穿4.7厘，再創年內新高，令市場對聯儲局加息預期升溫。不過，高富金融集團投資總監梁偉民及獨立外匯及商品分析師盧楚仁接受《星島頭條》訪問時均預期，聯儲局本周較大機會維持利率不變，但會繼續釋放偏鷹訊號，而且9月加息機會亦有所上升。

當局料仍需觀察通脹數據

梁偉民認為，聯儲局本月加息機會不大，主要由於當局仍需觀察後續通脹數據。他指出，近期油價反彈帶動通脹風險微升，但此前通脹數據整體呈下降趨勢，相信聯儲局最快要到下一次議息會議才會考慮加息。他預計，聯儲局立場將維持一貫控制通脹，市場目前亦逐步消化未來加息1至2次的可能。

盧楚仁同樣預期聯儲局本月不會加息，但指油價急升、加上美國經濟數據表現不俗，當局可能藉今次會議向市場發出訊號，為9月加息預先作好準備。

根據CME FedWatch數據顯示，聯儲局本月按兵不動的機會率約66%，但
9月加息0.25厘的機會率已達57%，甚至有25%機會率加息半厘。針對市場憂慮聯儲局或進取加息半厘，梁偉民直言，突如其來加息半厘會令市場陷入恐慌，讓投資者質疑聯儲局是否掌握了市場未知的隱憂，因此除非國際油價暴升至每桶140至145美元，否則不具備大幅加息的理由。相比之下，他認為9月先加息0.25厘，其後12月再加息一次，將會較有可能。

盧楚仁亦表示，當前美國通脹狀況遠未達到2022年需要激進加息的嚴峻程度，認為油價可能要升至每桶120美元以上，聯儲局才會考慮一次性加息半厘，但目前看來仍言之過早。

不意味資金大幅流入債市

另一方面，美國10年期國債孳息率上周曾高見4.71厘，創2025年1月以來最高，周五則收報4.687厘。當被問到債息上升會否加速資金由股市流入債市、從而對股市造成下調壓力時，梁偉民解釋，債息攀升對股市構成實質壓力，一方面推高企業借貸成本，一方面對高增長股份的估值造成打折效應，直接壓抑股價表現。

然而，債息升至高位並不意味資金會大幅流入債市。梁偉民分析，長期債息存在結構性風險；若市場對美國政府債務的信心下降，長債息未必跟隨短息走勢，甚至可能繼續攀升。在長期債息頂部未明的情況下，資金未必敢盲目追入長債。

盧楚仁則認為，股市不穩確實吸引部分避險資金流入債市，但相關情況並不顯著；若油價繼續上升，通脹憂慮反而可能推動債息進一步向上。他續指，債息持續高企下，需留意美國政府會否透過「沽短債、買長債」等操作進行干預以壓低債息。

梁偉民：可考慮減持股票

資產配置方面，梁偉民建議投資者考慮減持股票，原因是目前估值偏高，中東局勢、利率走勢等短期不明朗因素，均可能觸發較大幅度的市場調整。他特別指出，半導體股是今年帶動大市上升的重要力量，但市場對相關板塊的看法近期開始轉趨審慎，或增加大市調整風險，投資者需注視其估值壓力。

對於債券市場，梁偉民同樣持審慎態度，暫不建議大幅吸納長債。他強調，除了加息預期尚未完全消化外，市場對政府債務風險的擔憂可能令長債息率進一步衝高，目前期限溢價尚未升至足以令長債顯得吸引的極端水平。

盧楚仁：趁回調吸科技股

相反，盧楚仁則不贊成現階段「賣股買債」。他分析指，一方面油價推高債息，但若美國政府出手干預，如沽短債買長債，隨時推低債息；另一方面，中東戰事可能接近尾聲，即使未能迅速停火，衝突亦未必持續太久，一旦局勢緩和並帶動油價回落，反而有利環球股市。

他預期，即使美股及環球股市短期繼續調整，跌幅亦未必太大，投資者可考慮分段趁低吸納美股、日股和韓股在內的科技股。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
颱風「白海豚」最快周二生成，氣象迷指「又強又大」或撲日本。
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
10小時前
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
8小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
14小時前
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
影視圈
11小時前
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
兩岸熱話
11小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
21小時前
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
11小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前