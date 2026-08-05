10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮

近年香港飲食業面臨巨大挑戰，部分食肆為求控制成本，紛紛改變營運模式，一名擁有10年經驗的點心師傅在facebook發文，指自己任職的酒樓為慳成本，「即將改用大陸運落嚟嘅預製點心，然之後返熱畀食客食」。面對突如其來的轉變，他直言「而家好徬徨」，不禁發文想轉職其他酒樓：「究竟香港仲有邊一間酒樓，可以請點心師傅？要求唔高只係25,000就可以啦。」

點心師傅淪為「翻熱員」？網民憂港式手作點心被時代淘汰

帖文引發極大迴響，大量網民關注港式傳統手作點心是否正逐漸被時代淘汰：「大集團酒樓偏中央工場叫貨」，現在連一般酒樓都大規模引入預製菜。不少網民批評「當酒樓決定用工場點心嗰一刻，根本等同於自殺！」，更直指「酒樓價錢，食啲仲渣過連鎖包點嘅點心，邊個去食？」有網民更悲觀地預測未來的廚房生態：「垃圾預制，遲早啲廚師只變翻熱員，冇哂技能。」

如果手作點心被預製菜取代成為大趨勢，有網民擔心在香港做點心師傅會越來越難生存，對於事主開價月薪兩萬五求轉職其他酒樓，有不少網民直潑冷水：「唔係撥你冷水，2萬5搵個外勞返嚟好過」、「25000仲唔高？外勞只要16000」，皆因業界傾向聘請薪金要求更低的人手來負責簡單的翻熱工作。

「點心師傅係寶！」網民齊勸向外闖：出到去天大地大

雖然在本地面臨被邊緣化的危機，但大批網民紛紛為這位師傅出謀獻策，當中迴響最大、最熱烈的建議就是「走向國際」。留言區中，大量網民強烈建議事主移民外國發展，直言「嘩，點心師傅係寶嚟㗎喎，外國高薪周圍爭住請人」。有網民指「英國請個點心師傅人工£3000（約3萬1千港元）以上」，甚至有指「紐約一個點心大師傅大約有6000蚊美金（約4萬7千港元）左右」；有網民更誇張表示「杜拜五星級酒店極之渴求點心師傅！就算皇子家廚都招聘」。

儘管網民們有關點心師傅在外國甚吃香之說，未知有多少「水份」，但留言中有網民特別點出外國的高稅率問題，不過許多網民隨即反駁指扣除稅項後生活質素依然不俗，認為「出到去就天大地大」，事主擁有一門專業手藝，根本毋須被逼變翻熱員而受氣。

留港出路惹熱議：勉勵「自己開檔」 或及早轉行

除了到外國發展，有不少網民亦鼓勵事主留在香港自立門戶，他們認為既然坊間充斥著毫無靈魂的預製菜，懂得欣賞手工點心的食客自然會轉投小店懷抱。網民建議事主可以嘗試開設點心專門店：「自己開檔啦，細細地，一定要搵多人既地方開，包你有意想不到嘅驚喜」，紛紛勉勵他「有手藝適合自己開舖頭仔」、「有一門手藝，唔會餓死」。

不過，有比較現實的網民則勸他認清環境：「做果10年，趁後生早啲轉行吧！呢行冇運行」。若不打算創業或到走向國際，網民提議不如趁早轉行，例如「考個保安牌可以暫時有工作」或者「揸Uber啦，輕輕鬆鬆6-7萬」。

網民感嘆預製菜蠶食香港飲食文化

不少網民又感嘆這位點心師傅的遭遇，可能反映一些香港傳統食肆轉型下的一個無奈縮影，他們指出，當「即叫即蒸」的精緻手藝，逐漸變成網民口中所嘲諷的「人哋整好曬對（倒）番熱水就用得」，食客失去的或許不只是味蕾上的享受，更是一份屬於香港的獨特飲食文化。而這名資深點心師傅面對的不僅是他個人的抉擇，更是整個香港酒樓點心業甚至餐飲業正在面對的時代考驗。

來源：裁員炒人消息關注組＠facebook

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