公屋外傭跳槽中產家庭 現僱主呻爆：離職前變臉「咁樣」駁嘴 網民點出拒交戲殘酷真相｜Juicy叮

外傭由公屋跳槽至中產家庭，離職前突然變臉且經常駁嘴，態度轉差令僱主在對方於9月離職前的一段時間相當難捱。冷眼旁觀的網民卻精警地分析打工仔辭職後「拒絕交戲」的殘酷真相，亦有人獻計，提議僱主以「即炒」作反擊。詳情見下圖及下文：

公屋外傭跳槽中產家庭 現僱主呻爆：離職前變臉「咁樣」駁嘴 網民點出拒交戲殘酷真相逐張睇↓↓↓↓

外傭由公屋跳槽中產家庭 加薪侍候外籍夫妻

樓主早前在社交平台 Threads 發帖，透露家中的工人姐姐最近找到了新僱主，即將「跳槽」離開。她指對方的新工作待遇極佳，將會從公屋遷進中產或高產社區，侍候一對外籍夫妻，不僅有自己的獨立房間，且還加了人工。

得知工人姐姐找到筍工，樓主坦言「有些少『不忿氣』」。更難受的是，工人姐姐要到9月才正式離職，在如今上班的這段最後日子裏，工人姐姐對其母親不瞅不睬，對其父親更加駁嘴，對樓主本人則是「左耳入，右耳出」。

樓主大嘆：「想不到姐姐竟然找到一份『筍工』，真的沒天理，還要面對姐姐至9月，真的難為了我媽我爸」。

過來人同病相憐：為教新工人唯有死忍

對於樓主的苦況，有同病相憐的僱主分享了類似的無奈經歷，表示有時為了大局只能啞忍：「我舊工人一諗住完約返老家（半年前）已經對我不瞅不睬…走前一個月，直程開口話我😡我真係一直忍，因為要靠佢教新工人做嘢😩」。

有人建議樓主先嘗試理性溝通：「樓主，有無試過同姐姐冷靜溝通過？（保障自己要有第三方在場。）講明佢一日仲收緊你人工，工作就要正常做。如果意見接受態度照舊，記錄證據+送佢Warning letter（警告信）。」

網民獻計反擊：賠錢即炒斷其簽證

不過，更多網民認為發警告信隨時有反效果：「一係就忍。一係即炒。如果畀 Ｗarning，佢玩嘢，你仲頭癢」，極力提議樓主長痛不如短痛：「即炒！」、「即炒囉，好過喺度篤眼篤鼻」。

部分網民更提出「賠錢送客」的絕招：「畀我會立即炒咗佢，賠佢一個月，理由係唔再需要佢......佢點駁返嗰份工佢嘅事」。

亦有網民好言安慰樓主，認為塞翁失馬，送走對方未必是壞事：「未行到最後都唔知邊個唔好彩，可能係你送走個瘟神」、「中產大屋加人工，隨時仲辛苦過喺你度打工」、「呢個世界嘅嘢相輔相成」。

網民點出打工仔殘酷真相

然而，也有不少網民客觀地分析打工仔在辭職後的真實心態，指出外傭難以繼續「交戲」實屬正常：「你係員工有筍嘢你都會跳槽啦」、「佢同我哋一樣係打工仔，份工做得唔開心，又已經搵到下一份更好的，還需要交戲嗎？」、「正常人辭咗職都係咁㗎啦，辭咗職仲忍你？」

有網民則提醒樓主，與其動氣，不如專心尋找替工：「有冇唸過自己用多2個月都係幫輕咗自己？同埋自己都要用時間搵過個新？」

資料來源：999goldpig＠Threads

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