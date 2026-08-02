隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮

隱形有錢人混入職場體驗民間疾苦，實在「防不勝防」。一名打工仔近日在網上分享公司一名接待員，竟是駕名車上班的老闆世侄女，被其連串打風流工的富貴舉動嚇窒。網民有見及此，也大爆身邊「貼錢返工」的奇人奇事，令人大開眼界。詳情見下圖及下文：

隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事逐張睇↓↓↓↓

樓主：真係貧窮限制咗我嘅想像

樓主早前在社交平台 Threads發帖，提到「真係貧窮限制咗我嘅想像」。

帖文透露了一個10年前的故事，指公司當時請了一位 Receptionist（接待員），聽說她是老闆的世侄女，平時逗一萬多元的薪水，豈料有同事爆料，指她平日竟然是揸 Maserati（瑪莎拉蒂）返工。

更誇張的是，她還在公司樓下花 6000 元租下一個車位。如此計法，扣除油錢與養車開支，這位接待員根本就是「貼錢打工」。

另一部車竟是波子

隔了幾日，樓主需要與這位世侄女一同外勤。出發前，對方一臉不好意思地向樓主透露：「哎呀，架車拎咗去整，今日揸咗另一部出嚟，你唔好介意呀。」

樓主當時心裏還在暗自嘀咕，以為對方開的只是一輛借來的買餸「錢七」，感嘆自己這輩子都沒有坐靚車的命。豈料走到停車場，對方指著一輛波子（Porsche，保時捷）跑車：「上車啦。」

樓主：工作個多月因「太悶」辭職

樓主直言這是自己人生第一次坐跑車，當對方一踩油門時，強烈的離心力讓整個背脊貼著椅背，坦言「嗰下離心力，真係有少少嚇親我！🤯」。而這次外勤，其實也是因為公司有活動，老闆叫埋世侄女一齊去幫手，意在「俾機會世侄女學嘢」。

不過，這場「平民體驗」並沒有維持很久，該名世侄女僅僅工作了一個多月，便因覺得「太悶」而辭職，結束這場職場民間疾苦的體驗。

樓主事後在留言區感嘆，這其實是她第一份工作，至今已是10年前的事。她更補充指，該名世侄女「仲要靚女呀！又平易近人！」只是當時男同事們都「無一個敢出手（追佢）」，之後對方亦再無消息。

網民連環大爆「貼錢打工」超狂見聞

不少網民對樓主的奇遇大感羨慕，更有不少人熱烈分享自己身邊隱形富豪混入職場的同類奇遇：

•身穿名牌戴手套開箱：「我以前個同事又係老闆啲世姪女，佢係著成套 C字頭名牌返工，係大裙擺有埋頂帽嗰啲套裝，有一次見佢要開紙箱，佢係拎對名牌短手套出嚟戴，不過唔夠一個月就唔見佢了。我估佢呢身打扮肯定要司機接送。」

•勞斯萊斯開進地盤天橋底：「以前份工，太子女嚟返工，佢條仔揸架勞斯萊斯（Rolls-Royce）嚟接佢，但重點係，我哋嗰度係地盤，天橋底下面啲貨櫃。」

•雜誌上見到富二代同事：有網民分享曾經招聘Office Management（辦公室管理人員）時，請過一位住超貴價地段的員工，人很有禮貌且英文極佳。直到某天有同事在雜誌上見到，才驚覺對方是「名人二代」。該網民笑稱，當時在不知情下，天天吩咐「未執好 Pantry（茶水間）未洗好啲嘢……畀心機做嘢」。

•為分遺產打Hea工：有網民稱「呢個世界有唔少呢種富家子弟／千金小姐。佢哋返工可能純粹等父母唔好覺得佢躺平等父母死分遺產。之前聽過有一個 Case（個案） 係做 Office Boy（辦公室助理），佢阿爸有個基金每月俾錢佢，條件係佢要返工。所以佢咪搵份 Hea 工（輕鬆工作），但佢戴名錶返工嘅。」

•西貢獨立屋與半山司機：有網民透露曾任職一間公司，裏面除了自己之外，全公司同事都在「返工為興趣」——

同事一住半山有司機接載，有朝不小心被老闆撞見，隨後老闆就不時邀請他入股；同事二屋企做精微零件廠，自己一個都有十幾部車，住半山；同事三老公是上市公司高層，家住西貢獨立屋；同事四是老闆老友，屋企開廠，生意上軌道後交由家人打理，他則來公司開發新項目，住九龍站上蓋。而當時的老闆也是富三代，屋企有幾座物業。

資料來源：office3.3＠Threads

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