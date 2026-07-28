公屋阿媽寸倒垃圾「搵唔到錢」 被辱清潔工竟是老闆 公開超狂身家反擊：住私樓已供完｜Juicy叮

有清潔公司的老闆在網上分享到公屋收垃圾時，竟遇到一位「怪獸家長」當面將他當作反面教材。該名港媽指着事主，對身旁的小朋友大聲說教：「畀心機讀書，唔係好似佢咁要倒垃圾又搵唔到錢。」事件引起熱議，其後神反轉的劇情更讓一眾網民大呼痛快。

老闆頂更「微服出巡」遇白鴿眼公屋師奶

被恥笑的清潔工在社交平台Threads上發文表示，日前「揸架垃圾車出街收垃圾」，去到公屋，遇到一名阿媽當著他的面「指住我對住小朋友講『畀心機讀書，唔係好似佢咁要倒垃圾又搵唔到錢』」。

事主隨後在帖文揭開了其真實身份，原來事主不僅「讀到書」，更是「部門負責人」，旗下管理超過一百部垃圾車。他平時更是「揸跑車番工放工，住私樓，供完」。事主解釋，當日只因有夥計臨時有事，體恤下屬的他想減輕大家負擔才親自出車幫手，沒想到一番好意卻無辜淪為港媽口中搵不到錢的「反面教材」。

揭行內秘辛：戴「地通拿」開工 隱形富豪極多

事件曝光後，引發網民熱烈討論，事主亦在留言區大爆行業秘辛，直言現時「垃圾行業老化，個個就退休加無後生入行」，但其實只要「識幾隻字，個人正常少少，唔怕蝕底去做去學，好快上到管理」。有網民亦和應指，這行其實絕非想像中低薪，有網民留言分享指曾見過一名駕駛垃圾車的大叔，「扭呔入嚟個陣戴住隻地通拿」，直言香港雖小但世界很大，勸籲大家不要做井底之蛙。事主更透露，駕駛吸渠車等厭惡性行業，其實極少公開招聘，可見行內充滿隱形富豪。

焫㷫各行各業 前空少分享超爽「神回覆」

帖文亦引出不少各行各業的人吐苦水，一名自稱退休的空中服務員分享，當年常聽見有媽媽對子女說：「畀心機讀書，唔係好似佢咁要喺飛機派餐」。他笑言自己袋了多年的「完美對白」一直未有機會說出口：「記得要聽媽咪話畀心機讀書呀，到時搵到錢帶仔女坐飛機，可以試吓坐我哋嘅商務艙」。

有網民亦狠批該名港媽的行為，直斥「就算你唔係負責人，啲免費享用緊納稅人資助嘅公屋人，當面去奚落辛勤工作嘅人都幾好笑」，有網民亦指出在人工智能年代，文職隨時被AI逐步取代，反而勞動階層更是無可取代。

網民反應兩極：太玻璃心vs社會欠缺同理心

不過，網絡世界向來百花齊放，部分網民對事主的反擊不太受落，有留言質疑事主若真的財富自由，根本毋須介懷一句路人的閒言閒語，直指他「玻璃心」及「自卑」。

但同時亦有網民替事主的前線員工抱不平，指出事主的員工平日就是這樣被無禮對待，認為社會應多點同理心：「冇咗你哋個社會好大獲，我哋要心存感激對待每一個工作嘅（清潔）叔叔同姨姨。」

來源：garbage.man.hk＠Threads

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