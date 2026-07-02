公屋收匙僅7日！單親媽突爆「兩大事」謀換大屋 網民睇清細節起爭議：為多幾十呎去到盡？｜Juicy叮

一位獲派公屋的單親媽媽，上樓僅七日即突然宣布兩件大事，並計劃以此向房屋署申請調遷至較大單位，她更向廣大網民求助諮詢最佳「出招」時間：「應該幾耐通知房署會好啲？」並問成功機會：「到時係咪可以調遷大啲嘅單位？」帖文引發激烈議論。

剛收鎖匙即謀「增值」 樓主神操作引熱議

這位匿名樓主在「公屋討論區」FB專頁發帖透露，自己與兒子剛剛獲派一個2-3人單位，才收鎖匙一個星期，就接連迎來人生轉轉，一邊是兒子確診過度活躍症（ADHD），另一邊則是與男朋友計劃結婚。

樓主發問道：「啱啱簽咗約收左鎖匙......仔仔確診過度活躍症，我同男朋友計劃會結婚，應該幾耐通知房署會好啲？到時係咪可以調遷大啲嘅單位？」這番「神級規劃」瞬間引發網民激烈爭議，有網民驚嘆樓主的節奏緊湊，簡直是「時間管理大師」，有網民則質疑樓主是「搲福利套路」，網民熱烈留言，反應兩極。

網民反應兩極 辛辣諷刺言論湧現

持質疑態度的網民們質疑樓主有使用「極限套路」之嫌，紛紛展開瘋狂嘲諷，言論非常尖酸刻薄：「生多個可能要畀埋禮賓府佢住」、「結咗婚之後，提供結婚證書比社會福利署，到時可以申請搬去禮賓府！」

一些仍在輪候公屋或捱貴租的網民則認為樓主其實以2人獲派2-3人單位，而非1-2人單位，其實應該心足：「又一個貪得無厭既人」、「單親湊仔......有埋公屋，仲要嫌細想搬間大，你都幾貪心」，有網民更揶揄道要換大屋只有一條路：「......結完婚生完先申請調遷」、「生多兩三個先換6-8人咪得攞......」。

「ADHD計多一人」成關鍵？ 家長網民憂影響孩子一生

在一片冷嘲熱諷中，有不少網民亦探討技術性與倫理問題，根據房署現行政策，某些特殊醫療狀況如需要輪椅或患有特定精神/發展障礙，在審批時確實有機會獲得額外的空間計算。有網民指出：「小朋友確診ADHD已當兩人計」，如果加上未來的丈夫，理論上可以當作「4人家庭」來計算擠迫度。

不過有家長網民隨即指出，為了換取公屋空間而讓小朋友早早「開檔案」拿證明，代價可能非常沉重：「如果你純粹係爲了想攞間大啲嘅屋，而畀咗過度活躍症呢個定義你個仔，學校會要求佢讀一啲特殊嘅學校，咁樣會影響咗你小朋友的一生......唔好以一時嘅私利而影響咗小朋友的一生。」

有過來人更表示，輕微踩界的過度活躍症，寧願自己花心思教導、自費看私家治療，也不想在政府醫院留下精神科檔案，免得影響孩子長大後投考某些工種。

網民突破盲點：計劃結婚＝隨時會改變？「等結咗至問」

除了孩子的問題，有網民更指出樓主在邏輯上的問題：「計劃結婚，同真正結婚係兩回事！」該網民直言：「計劃可以隨時改變或取消架，房署點會得閒理你地啲人生大計啫，咪玩啦。」

有網民又提醒樓主，如果現在把男朋友接進來住，隨時會因「非法宿客」而被檢控：「小心！男朋友未結婚，不能過夜，有機會畀人金手指！」，而且一旦真正結婚加名，房署將會重新審查全家入息，如果男朋友有正職，隨時因超額而面臨「雙倍租金」甚至被「迫遷」的危機。

網民力斥刻薄言論：單親湊病兒已夠苦 何必趕盡殺絕？

雖然不少留言對樓主的計劃予以尖刻評論，但亦有網民發出同情和理性的聲音，有網民認為，單親媽媽獨力照顧患有特殊需要（SEN）的孩子，生活本已非常艱辛，外界不應如此苛刻：「見到你地d留言，真係睇到心寒，一個人湊住個有病嘅小朋友已經夠辛苦...湊住小朋友又返唔到工，攞綜援都好合情合理...其實香港人而家係味真係變到咁冇人情味。」

另外，有網民亦提醒樓主不必理會網絡欺凌，並強調：「唔好理人哋講啲咩，照住法律走就得，總之底線係唔好呃，批唔批又唔係呢度個群講嘅係 由房署講。」有網民則認為：「知足常樂！比上不足比下有餘」，認為能以極低的租金獲派一個2-3人公屋單位，已經是無數「劏房戶」夢寐以求的福氣。

來源：公屋討論區facebook



