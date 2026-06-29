北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮

越來越多港人選擇北上大灣區退休或長住，旅遊達人項明生昨日（28日）在YouTube發布最新影片，大談港人長住內地的稅務問題，指長住內地須面臨「全球徵稅」的可能，更聲稱只要做「一個動作」就能合法避開稅網，引發網絡熱議。

拆解網民迷思：長住內地真係要交稅？

在影片中，項明生特別提到早前有網民留言警告他，指長住大陸超過183日就需要交稅，連帶在香港的租金、炒美股等海外收入都要一併計算。對此，項明生在鏡頭前自信地回應，揚言要為大家撥開迷思。

項明生在片中科普了中國自2018年起實施的全球徵稅機制，即任何人只要在內地住滿183日，就會成為稅務居民，海外收入亦需繳稅。但他隨即大派定心丸，強調：「今日我最想同大家講一個小貼士，你喺中國大陸即使住滿咗183日，即使連續6年都住滿咗，只要你做個小小既動作，你都可以逃離呢個稅網，你唔需要喺中國大陸呢度交返你海外收入既一毫子既稅都唔需要交......」

避稅神技：單次離境超過30日

到底這個「小動作」是什麼？原來是利用法例中「六年豁免權」的緩衝期。項明生解釋，只要在連續六年的期間內，有任何一年單次離境超過30日，稅務計算就會重新啟動。

他指出：「只要你係六年中間任何一年，只要一次單次離境超過30日，即係超過一個月你離開咗中國大陸，你去香港去澳門去日本去歐洲，住一個月既話，你就逃離咗呢個稅網......即係你住到第五年你返去香港，佢就會從頭幫你開始計架啦」。他認為這個政策其實相對寬鬆，因為很少香港人會連續六年連一個月都不回港。

網民反應兩極：長者難實行？交稅是公民義務？

影片一出，雖然有不少網民感謝他分享實用資訊，但留言區亦引發了不少熱議及反思，針對這「30天離境」的規定，有網民詢問究竟這30天是需要連續，還是可以將間斷的日子加起來計算，項明生親自在留言區回覆解答，明確表示：「應該係連續的」。

另一方面，由於不少港人打算北上安老，有網民就幽默地指出長者要實行這招其實並不容易：「七老八十瞓喺老人院床上面，唔知有冇記性，有冇老人痴呆嘅情況下，要計住日數，自己某年某月某日要出境，更加要確保自己行動自如，否則出唔到境，好高難度喎。」

除此之外，有不少網民從道德及公民責任角度出發，認為既然選擇移居並享受當地的生活環境及福利，交稅是理所當然：「正所謂有權利必有義務，若移居或定居了某地方，享受了當地福利或政策，但又拒付應比稅項，道理真講不通！」有網民亦大方表示，如果真的在當地居住，「我是非常樂意付稅的，享用國家福利是權利，履行公民責任好應該」。

「不足24小時不計一天」政策

翻查國家稅務總局、財政部官方政策的資料，項明生的說法中漏講了一個對港人極為有利的放寬政策即「不足24小時不計一天」。

根據《財政部稅務總局關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告》（2019年第34號），在中國境內無住所的個人（包括港澳台居民），只要在任一年度中，有單次離境超過30天的情形，其在內地居住累計滿183天的連續年限就會清零並重新起算。

據國家稅務總局2019年新公告：「在境內停留的當天不足24小時的，不計入境內居住天數」，港人在境內停留不足24小時的當天，不計入境內居住天數。例如：港人住在深圳，但週一至週五白天回香港上班，或者週五晚上回港、週一早上才回深圳。由於往返當天均不足 24 小時，這些日子都不算在183天內，因此很多「雙城生活」的港人，實際上很難累積滿 183 天。

新稅法是2018年通過、2019年實施，官方公告明確指出：連續居住「滿六年」的年限一律自2019年1月1日起開始計算，2018年或以前的年限全部「清零」。

長者可善用「中港避免雙重徵稅安排」

由於港人在內地停留「不滿24小時的當天，不計入居住天數」，有網民指出，長者不需要連續離境30天，只要在某一個納稅年度（1月1日至12月31日）內，控制在大陸居住累計不滿183天，其「連續六年」的紀錄就會立刻清零重新計算。

例如子女在某個納稅年度內，多接長者回港過週末（如週五下午接回港、週一上午送回深圳院舍），因為週五和週一這兩天在內地都不足24小時，不計入居住天數，只要該年內地天數加起來少於183天，即可合法避稅。

此外，根據《內地和香港避免雙重徵稅安排》，長者在香港已經繳納的稅款如香港的物業稅、薪俸稅等，在內地申報全球個稅時，可以申請稅收抵免（Tax Credit），以扣減其內地應繳稅款，避免被雙重課稅。

來源：旅遊達人項明生 James Hong Official＠Youtube

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國家財政部稅務總局：關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告

香港特區政府駐北京辦事處「港人內地生活小百科」：個人所得稅

香港稅務局：中國內地與香港訂立避免雙重徵稅的安排

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