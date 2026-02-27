抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：13:34 2026-02-27 HKT
發佈時間：13:34 2026-02-27 HKT

家用是家事往往不外宣，但有為人子女的近日不避嫌公開抱怨「點解家下咁多阿媽要求個仔俾$10000家用？個仔都只係搵2萬零蚊」，期間並提到有家庭採用按月薪百分比上繳家用的機制，認為做法較可取。不過，有網民卻因一事大力反對，認做此舉更不公平。詳情見下圖及下文：

抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平逐張睇↓↓↓↓

樓主：寧願慳啲使出去住

樓主昨天（26日）在社交平台Threads以「家用」為題發帖分享看法，指「點解家下咁多阿媽要求個仔俾$10000家用？個仔都只係搵2萬零蚊，如果真係要計得咁均真『你出去住都要啦』，咁我寧願慳啲使出去住啦，除非屋企啲伙食真係勁好啦～🧐不過有時都要衡量下父母為自己付出多少嘅」。

樓主接著指「真係難明，一啲就一蚊家用都唔收，一啲就收你半份糧咁濟。我聽過收人家用最公平嘅家庭，3個仔女係按%去收家用，我覺嚟個幾好👍🏽」。

網民：兄弟姐妹按%俾都唔公平

然而，對於「按%」收家用的建議，網民持不同意見，直指「percentage（%）都唔公平，因為點解搵得多要俾得多啲呢？努力搵錢嗰個要俾懲罰？」。

談到家用多少，阿媽是否獅子開大口一事，有網民直言，部分家長「要拎自己個仔份家用嚟同其他人比較」，認為這實質是「面子問題」。

有網民則另有看法，指收取家用旨在讓子女知道「呢個家佢有份需要一齊付出」，是「合理」的，但若「收家用收到為咗食個子女一筆」或金額與「搬出去差唔多價錢」則「好唔合理」，恐怕令親子關係「只係得返錢」。

網民：妹妹月薪$8000俾$4000家用

另有人指出，若「你有份喺嗰度住，咁你就有責任俾家用」，但也直言「如果你搬咗出去，仲要交家用呢就真係好Ｘ戇Ｘ」，更批評「搵$20000俾$10000都係戇Ｘ㗎啦」。

有網民更加自爆家事，提及其母親聲稱「冇收過我地家用」，但事實上曾每月收取「1萬家用」（非同住），其月薪$8000的妹妹更需繳付$4000家用。

資料來源：Threads

