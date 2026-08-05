港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示

港人近年興起北上消費，「電話卡」成為北上必備物品之一。早前，有港人表示自己每周會北上2次，惟認為每月購買「電話卡」的花費「個個月咁買都幾襟計」，並於網上向網民諮詢意見，一眾網民都留言都是一面倒推薦1種買法最抵，詳情即看下文！

港上北上用電話月卡感花費不化算 網民一致推薦1種買法

有港人早前以「每次返內地都買電話卡，都幾襟計」為題，於網上討論區發文，指自己近期北上頻率愈來愈高，「真係每個星期六日都會上去一轉」，因而發現每月購買內地使用的電話卡花費不划算，「去得多發現個個月咁買都幾襟計」，並向一眾網民請教更抵用的方案。

有網民認同樓主每月買電話卡的消費模式並不划算，「咁買好貴wor（喎），你平極都要十幾蚊一日啦？」原來有不少網民都表示「年卡最著數」，「去鴨記買40G 一年有效，百多元」、「鴨記年卡150蚊最化算」、「剛買30G，115元中國加澳門，鴨記買，唔駛袖（就）住數據用」。

消委會提供消費提示 以免陷售後爭議

消費者委員會就消費者外遊前，向本地電訊商購買數據漫遊服務計劃提供消費提示，以免於售後出現爭議。消費者應仔細閱讀由電訊商發出的短訊及電郵，若不同意服務變更應立即反對。電話卡於到期後服務會終止，餘額會作廢，續用需及時充值。購買前應了解條款，並確認加購的增值服務（如數據組合）與儲值卡本身有效期是否一致。

消費者需注意在外地直撥電話或聽取留言信箱，若未選購指定計劃將按昂貴的標準漫遊計費。如消費者跟電訊商出現糾紛無法自行解決，可聯絡消委會；如屬陷入計帳爭議，亦可向通訊事務管理局辦公室查詢「解決顧客投訴計劃」。

文：TF

資料及圖片來源：香港討論區、消委會



