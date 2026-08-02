Google忘記密碼+遺失手機救星！自拍影片驗證身份 簡單4步設定經加密保護 分階段陸續開放功能

Google帳戶連結了電郵、雲端文件、相簿等重要資訊及功能，萬一忘記密碼或遺失手機導致無法登入時，相信都頗為麻煩。Google為了確保大家能隨時安全存取個人帳戶及資料，近日推出「自拍影片」的全新登入方式，方便用戶於帳戶不小心被鎖定或身邊沒有常用的手機或電腦時，仍能登入帳戶的新方式！

Google忘記密碼+遺失手機救星！自拍影片驗證身份 簡單4步設定經加密保護

Google早前推出全新帳號驗證方式，用戶只需預先錄製一段自拍影片，日後忘記密碼或遺失手機時，可憑影片核實身份重新登入帳號。此功能已於「g.co/signin-selfie」頁面，陸續向部分合資格用戶推出。Google特別提醒用戶必須於帳號未被鎖定前完成設定，否則一進入帳號復原程序，將無法新增自拍影片功能。

錄好的自拍影片會經過「儲存時加密」保護，這表示即使在未使用的狀態下，影片依然能獲得安全的儲存防護。如果未來遇到無法登入的情況，只要再拍一段自拍影片就能重新登入帳戶。當大家使用自拍影片登入時，Google會採用多層安全防護，來防止惡意人士利用深偽技術冒充你的身分。系統會將當下拍攝的影片與已儲存的自拍影片進行比對，並要求你做出簡單的動作，證明這是一段即時錄製的影片，同時會運用標準的安全防護機制，來偵測並協助阻擋任何可疑的登入嘗試。

設定及提交自拍影片：

用戶透過手機Google App，點擊右上角的人像，選擇「管理你的Google帳戶」 選擇「安全性與登入」一項 進入頁面後往下拉到「您可以新增更多登入選項」選項，點擊「自拍影片」 按「繼續」並勾選「允許」，再按照指片步驟開始錄製影片，對準圓形框架按指示轉動頭部便設定完畢

分階段陸續開放功能

功能目前採逐步開放模式，並非所有用戶即時可見選項。Google Workspace 帳號、兒童帳號，以及已加入「Advanced Protection Program」（進階保護計畫）帳號，現階段均不支援Selfie video功能。用戶提交自拍影片，以便登入帳戶或存取額外服務或功能時，可選擇是否允許Google將影片或相關資料用於開發或改良臉部辨識、年齡推測，以及其他可能採用身體特徵或動作的驗證方法，日後可隨時撤銷這項權限。

文：RY

資料及圖片來源：Google