港燈7月燃料費上調！4類合資格用戶享電費4折+豁免按金 長者/失業/殘疾人士專享優惠

港燈加電費｜受國際燃料價格攀升影響，港燈宣布7月份燃料調整費上調近34%。面對電費加價潮，港燈除了推出為期三個月的「特別電費補助」外，亦特設為社會弱勢社群設立專屬的「電費優惠計劃」。長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士這4類合資格用戶，可獲享高達4折的電費減免，並獲全面豁免電費按金及最低收費，大幅減輕基層市民在加價潮下的生活及經濟負擔。

港燈燃料費加價 推「特別電費補助」指定用戶享電費4折優惠

港燈燃料費加價推「特別電費補助」指定用戶另享電費4折優惠

港燈宣布7月份的燃料調整費將由6月的31.3仙，大幅上調10.6仙至每度電41.9仙，加幅高達33.9%。為減輕市民在能源開支方面的額外負擔，港燈宣布由旗下「智惜用電關懷基金」全數撥款資助，於今年8月至10月期間，連續三個月推出「特別電費補助」。該計劃適用於每月用電量450度或以下的住宅客戶，受惠對象可獲每月每度電8仙的補助，預計約佔港燈住宅客戶總數的一半。

港燈電費優惠計劃 4類合資格用戶享電費4折+豁免按金

雖然一般住宅客戶可獲上述的短期補助，但面對長遠的加價壓力，港燈為關懷社會上的弱勢社群，亦已設立「電費優惠計劃」，以協助減輕基層市民的生活負擔。成功申請的家庭可獲享電費減免優惠，包括每個月首200度電費可享有4折優惠，同時更獲全面豁免繳交電費按金，以及全面豁免最低收費。

「電費優惠計劃」主要涵蓋四大類別的有需要人士，符合特定居住及經濟條件的60歲或以上長者；領取相關綜援或津貼的殘疾人士；獨力撫養子女並領取補助金的單親家庭，以及面臨短期經濟困難並領取綜援的失業人士，均可透過指定方法遞交申請，在加價潮下減輕日常生活的經濟負擔。

1. 港燈長者電費優惠計劃 60歲或以上獨居享電費減免

針對年長且有經濟需要的長者，港燈提供專屬的電費減免。申請人必須符合特定的居住及經濟條件：

現正為港燈的註冊住宅客戶。

年滿60歲或以上。

居住狀況為獨居；或只與同樣符合上述資格的長者同住。

現正領取或有資格領取「綜合社會保障援助」。

2. 港燈殘疾人士電費優惠計劃 領取傷殘津貼或綜援人士即可申請

殘疾人士及其同住家人亦受惠於此優惠計劃，以減輕醫療以外的生活開支壓力。申請資格如下：

現正為港燈的註冊住宅客戶。

申請人或其同住家人，現正領取綜援計劃下的「傷殘人士標準金額」；或

申請人或其同住家人，現正領取「傷殘津貼」，並且同時符合資格領取「綜合社會保障援助」。

3. 港燈單親家庭電費優惠計劃 豁免電費按金

為協助獨力撫養子女的單親家長，港燈設有單親家庭專屬的電費減免。申請條件及續期要求如下：

現正為港燈的註冊住宅客戶。

申請人需為獨力撫養子女，並現正領取綜援計劃下的「單親補助金」。

覆核要求：獲批客戶必須每兩年向審核中心申請覆核資格，逾期未辦理手續者，其電費優惠將會被終止。

4. 港燈失業人士電費優惠計劃 短期經濟困難及領取綜援人享電費4折

面對短期經濟困難及失業的人士，同樣可以申請電費援助度過難關。申請條件如下：

現正為港燈的註冊住宅客戶。

年齡介乎15至59歲的失業人士，並且現正領取綜援。（注意：不包括15至21歲正在接受全日制教育的學生）。

覆核要求：受惠客戶須每年向審核中心申請覆核資格，若逾期未辦理覆核手續，電費優惠將被取消。

「電費優惠計劃」申請詳情（>>按此<<)

資料來源：港燈

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