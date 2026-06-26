公營醫療費封頂全免教學！累計$1萬醫療開支即全數免除 無需經濟審查 2大注意要點 HA Go手機App5步申請

近年公營醫療服務收費改革，包括急症室及各類門診服務費用均有調整，或令長期覆診及突發重病的市民感經濟壓力。不過，其實醫院管理局設有醫療費用減免機制，同時再引入第2層安全網，為合資格病人提供「全年收費上限」計劃。市民於公營醫療的累計開支達$1萬，往後的合資格醫療費用即可全數免除，即睇下文了解申請資格及詳情！

公營醫療費封頂全免教學！累計$1萬醫療開支即全數免除

合資格申請人士

醫療開支對長期病患者無疑是長期負擔，醫管局設有公營醫療費用減免機制，同時設有「全年收費上限」計劃，病人申請時無需經濟審查。只要市民於同一個年度內，公營醫療服務費用開支達$1萬時，當申請獲批後，該年度內病人將無需再支付任何「合資格醫療費用及收費」，此措施旨在幫助市民減輕不幸患上突發重病或長期疾病而衍生的沉重醫療費用負擔。

申請資格：

必須為符合資格人士* 病人於年度內累計繳付的「合資格醫療費用及收費」達到一萬港元 在申請「全年收費上限」時，在醫管局轄下無任何拖欠的「合資格醫療費用及收費」 病人接受之醫院服務不得被醫管局裁定為「無臨床需要」

*「符合資格人士」是指根據憲報，(i)持有根據人事登記條例(第177章) 所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉其已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外；(ii)身為香港居民的11歲以下兒童；或 (iii)醫院管理局行政總裁認可的其他人士。

透過HA Go申請步驟

根據醫管局的指引，「全年收費上限」並非自動生效，符合資格的病人須自行提交申請，如想免去親身到任何一間醫院繳費處提交申請的話，市民可透過「HA Go」手機App直接申請。除了自行申請之外，已在「HA Go」登記為照顧者的人士，可透過此程式為病人申請。

申請步驟：

打開HA Go手機App後，在主頁面或右下方選取「繳費」功能 進入「更多」頁面點擊「全年收費上限」一項 查看「全年收費上限」政策下合資格的醫療費用及收費總額，當系統顯示已繳費用超過$1萬時，畫面會出現申請按鍵，再點擊「遞交申請」 同意及接受各項細則及聲後，再按「接受」即可遞交申請 整個評估過程大約需要14天

注意事項及細則

此計劃於2026年1月1日實施，上限有效期以曆年度作算，即1月1日至12月31日所發出的醫療賬單，每一個年度均需重新申請此計劃。至於年度申請期由每年1月日開始，至次年3月31日截止，逾期將不獲受理。此外，並非所有醫療開支都包含在內，「自費藥物」及「自費醫療器械」被明確排除在外。如病人於獲批前已支付逾$1萬的合資格費用，多出的金額並不作現金退還，將自動轉撥用作支付隨後年度的合資格醫療費用，不設期限。在申請結果正式公布前，市民仍須繼續繳付所有新發出的醫療賬單。

「全年收費上限」的涵蓋範圍

「全年收費上限」計劃涵蓋的公營醫療服務範圍包括以下情況：

合資格的公營醫療服務（包括但不限於）：

住院服務

急症服務

專科門診服務

家庭醫學門診服務

日間醫院 /日間程序

病理科及放射診斷服務

標準藥物

社區服務

公私營協作計劃*

*公私營協作計劃項目：

公私營協作計劃項目收費，與醫管局提供同類服務的收費標準相同，包括：

乳癌手術治療協作計劃

普通科門診公私營協作計劃

青光眼治療協作計劃

共析計劃

化驗檢查協作計劃

公私營協作放射診斷造影計劃

放射治療協作計劃

骨折手術協作計劃

與私家醫院根據低收費病床接收公立醫院住院病人協作安排

與香港中文大學醫院／港怡醫院的服務協作計劃

文：RY

資料及圖片來源：醫療管理局