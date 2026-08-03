青松中學AI互動學習平台助學生趣探科學奧秘 近零成本「自家製」設80理科模擬器｜專訪

早前教育局已公布《中小學數字教育發展藍圖》，推動全港中小學數字化轉型。事實上，不少學校已陸續使用人工智能（AI）輔助教學，位於觀塘區的香港道教聯合會青松中學，其教師團隊自發運用AI技術，開發出涵蓋生物、化學、物理及綜合科學，內設約80個模擬器的「青松AI科學互動學習平台」，讓學生以更具體、生動的方式探索科學奧秘。

抽象觀念易理解

電子教學模擬器並非學界新鮮事，然而市面上的產品不僅價格高昂、開發需時長，內容亦未必切合校本需要。去年11月中，香港道教聯合會青松中學物理科主任陳淳義，嘗試利用AI工具Gemini製作物理科模擬器。他指，「只需約15分鐘，便可完成一個闡述教學概念的模擬器，成本幾乎是零。」同年12月，陳淳義向校長蔡子良分享初步成果。蔡子良憶述，「當時陳老師展示了一個3D立體轉動的『放射性衰變』模擬器，效果遠勝傳統2D平面圖，於是我便提議他全面發展理科專屬模擬器。」

在校長鼓勵下，陳淳義於今年1月正式着手開發「青松AI科學互動學習平台」，擔任校內技術支援，並聯同其他理科主任合力製作各科模擬器。平台迅速於2月正式推出，供全校中一至中六學生使用，並持續增加學習內容。

談及開發初衷，陳淳義坦言是為降低學生學習科學的門檻，達致「先理解，後應用」的教學理念。他指，學生常認為物理難學，主要礙於3大難關，「以往單靠文字與口述，難以徹底消化抽象概念；2D圖亦難以聯想成3D模型；加上繁複數學運算帶來的障礙。」他以中三級的電磁波模型為例，「書本畫的是平面圖，學生很難憑空想像。但透過3D模擬器，學生可清晰看見互相垂直的電場和磁場，如何上下振盪而產生電磁波。只要更改參數，方程式與模型便即時改變，大大解決理解困難。」蔡子良補充，「自家製」的優勢在於能「對症下藥」，前線老師可觀察學生的學習難點，並在平台作針對性強化。

延伸閱讀：基順學校FPV無人機課程 助SEN生掌謀生科技 捍衛職場尊嚴 接軌「低空經濟」｜專訪

探究練高階思維

目前，平台已涵蓋生物、化學、物理及綜合科學約80個模擬器。為提升互動性，部分科目更加入了延伸學習元素，例如生物科的「思維挑戰」及化學科的「課後小提問」，藉以鞏固知識。此外，平台亦有助高中生備戰中學文憑試（DSE），當中生物科的「DSE生物摘星之旅」融入了遊戲元素，讓學生透過過關「升呢」，提升主動學習意欲。

在教學模式上，學校積極推動「探究式學習」。以物理科「長直導體磁場」為例，學生先進行實體實驗，再利用模擬器重複操作。蔡子良解釋，「實體實驗易受外在因素影響，數據往往與理論存在偏差。因此，老師會要求學生對比並解釋兩者差異的原因，此舉正正訓練了他們的高階思維，令課堂討論變得更深入、更高層次。」

擬設「AI導師」助教

面對AI時代的教育，該校亦重視學生的資訊素養。蔡子良強調，「我們會教導學生善用AI尋找參考題材，引導他們正確使用，而非盲目依賴或直接抄錄。」另外，學校教務委員會已成立AI教學小組，計劃將技術擴展至數學和個人、社會及人文教育等科目。新學年更為小學科學老師提供培訓，引導小學生利用模擬器探索科學，實踐教學相長的使命。

展望未來，青松中學計劃在平台加入如助教般的「AI導師」與學生互動，並增設個人登入功能，讓學生隨時掌握學習進度。陳淳義亦期望日後能將平台開放予公眾使用，回饋社會。

遊戲體驗不死板激發跨學科探索

跳出課本框框學習科學，兩名修讀理科的中五學生均認同，「青松AI科學互動學習平台」具互動性，讓學習過程如同玩遊戲般有趣，更有效促進自主學習。

修讀生物科的鄭雅綺指，傳統學習主要依賴閱讀課本，較為單一、死板；而學習平台則能反覆觀察模擬實驗，內容生動得多。她舉例，透過「細胞膜透性實驗模擬器」，能清晰看見不同溫度對紅菜頭細胞膜滲透性的影響。「在學習複雜的『遺傳圖』時，平台能一步步引導我了解ABO血型的結合過程，從而得出全面的結果。」她亦將平台視為溫習好幫手，大讚「DSE生物摘星之旅」提供大量多項選擇題連答案，方便操練。另外，平台的整合性，更激發了她對跨學科的興趣，「即使我沒有修讀物理科，也會主動到物理模擬實驗室探索。」

延伸閱讀：蔡繼有學校創立24載 故事教學育IB狀元 總校長莊美珍勉學生跨越困難變強大｜專訪

輔助學習更方便

另一邊廂，修讀化學科的謝寶怡則表示，「化學科共12個課題均設有對應模擬器，做功課時參考非常方便。」她透露，自己經常利用平台反覆調整數據，如嘗試「酸鹼中和滴定」的模擬實驗，為校本評核做好準備。她補充，化學科講求概念理解，當遇到抽象難懂的部分時，平台的模擬器會配合精美的設計圖及可愛的「倉鼠」圖像來表達概念，「比生硬的課本生動易明得多」。

記者：蘇麗珊 攝影：蘇正謙 部分圖片：受訪者提供

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<