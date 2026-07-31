陳卓禧 - 中國AI進程 由DeepSeek時刻到Kimi和WAIC時刻｜卓言絮語

一年多前，內地科創企業發布DeepSeek-R1，以算法創新和訓練架構優化打破了「算力決定一切」的矽谷信條，震動全球，當時甚至衝擊納指大跌兩成，因類比冷戰期間的Sputnik Moment而被稱為「DeepSeek時刻」。

體現中華智慧

這屆WAIC，全球首個AI領域的政府間國際組織「世界人工智能合作組織」（WAICO），由29個國家簽署成立，總部設在上海。（中新社圖片）

10多天前，內地Moonshot AI發布重磅Kimi K系列，推出全球頂級綜合能力的萬億級開源模型，以大約三分一成本直逼美國龍頭閉源模型，在美國加碼管制晶片輸華、西方普遍預期中國前沿大模型無法突破代差的時候，再次造成巨大衝擊。

Kimi進逼引起美國政圈及AI大模型龍頭企業恐慌，密謀以擴大制裁名單和禁用中國大模型來阻止中國進步，卻激起美國AI上下游企業的反彈，晶片霸主NVIDIA黃仁勳和美國大中小企業都勸喻政府不要禁用中國大模型。中美AI競爭，引起美國國內政商金融界的分裂，也是兩國科創發展兩條路線之爭。

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美國依仗科技和金融優勢，採取砸大錢投資晶片和技術開發，然後以閉源方式謀取最大商業利益，形成資本、半導體及技術的壟斷閉環，而中國則採取輕投入、低成本、開放共享共生的策略，形成良性生態，另闢賽道。

如果「DeepSeek時刻」是中國造出世界級AI模型的破冰點，「Kimi時刻」是確認點，那麼這個月中下旬舉行的「2026世界人工智能大會」（WAIC 2026），則是中國在AI競爭中，由技術層面走向戰略性國際治理層面的競爭升維時刻。

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這屆WAIC，全球首個AI領域的政府間國際組織「世界人工智能合作組織」（WAICO），由29個國家簽署成立，總部設在上海；另外，發布《工業人工智能：治理框架》白皮書、啟動編製《全球工業具身智能導則》、發起《智能體互信互聯互操作全球合作倡議》、發布《全球人工智能治理指數（2026）》等，代表競爭邏輯的戰略轉折。

Kimi與WAIC 2026的合力，將技術能力轉變為全球影響力，在AI領域打造多元路線、多方參與的競爭與共存格局，落實人類命運共同體理念。這也是科技與人文科學的結合，中華智慧在數字年代的體現。

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撰文：港專學院及香港專業進修學校校長 陳卓禧

本文原標題為〈由DeepSeek時刻到Kimi和WAIC時刻〉

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