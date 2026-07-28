腦退化測試｜美研究：每天在「黃金9小時」進食！睡前做多一步即延緩認知障礙

隨著人口老化，如何延緩長者認知衰退成為全球醫學界關注焦點。美國最新研究顯示，將每天進食時間限制於 9 小時內，並於睡前 4 小時恪守禁食，有助延緩長者認知能力衰退。英國《衛報》報導，研究發現採取限時飲食的年長女性，心智與記憶表現均有改善迹象，為預防腦退化提供全新飲食方向。

控制進食時間帶來額外健康效益 改變生活有效降患病風險

新澤西州羅格斯大學營養學家 Sue Shapses 指出，單純減輕體重本身已對延緩長者認知衰退有所幫助；若能進一步將每天進食時間壓縮在 8 至 9 小時內，並於睡前 4 小時恪守禁食原則，更有機會為大腦健康帶來額外的裨益。

統計數據顯示，認知障礙症目前高居全球第七大死因，每年奪去近 200 萬人的性命。雖然年齡增長與遺傳基因等風險因素無法改變，但醫學專家認為近一半的病例可透過改善生活方式來預防或延緩發病。其中，中年肥胖會使日後患上認知障礙症的風險顯著增加 30%。

限時組別於空間規劃測試表現較佳

為驗證限時飲食的效果，Shapses 團隊進行了一項小型臨床試驗，招募了 47 名年齡介乎 50 至 79 歲的超重或肥胖女性，要求她們在半年內每日減少攝取 500 卡路里熱量。當中 26 人被指引將每日進食時間限制在 9 小時內（即通常於上午 10 時至下午 6 時之間用餐），其餘對照組成員則將進食時間分散於約 12 小時內。

試驗結束時，兩組受試者平均均成功減重約 7 公斤；然而，進食時間較短的組別在空間規劃能力與問題解決能力等認知測驗中，表現明顯優於對照組。她們在記憶與學習測試中的錯誤率亦相對較低，不過在多工處理能力及反應時間測試方面，兩組則未見顯著差異。

限時飲食法有助提升日常記憶表現

研究負責人 Shapses 指出，雖然目前觀察到的改善效果相對有限，但研究結果暗示，合理限制進食時間或許有助改善長者的日常記憶力，並減少與記憶力、注意力及邏輯分析相關的錯誤。這項關於預防認知衰退的最新研究成果，近日已於美國馬里蘭州舉行的美國營養學會年會上正式發表。

限時飲食法有助提升日常記憶表現

認知障礙非正常老化 3大階段須留意

台北慈濟醫院精神科醫生黃宗正指出，輕度認知衰退常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。認知障礙症（腦退化症）是認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，可分為3個階段：

1. 發病前輕度衰退：記憶力、注意力及判斷力減退，但可經旁人提醒想起。

2. 早期認知障礙：記憶力明顯下降，無法藉提醒回復，並出現溝通困難、情緒不穩。

3. 中後期階段：可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終喪失自我照顧能力。

拆解認知障礙3大成因 退化性/非退化性/可逆性

退化性認知障礙症 ：腦部神經細胞漸進病變，目前無法根治，但可透過復健延緩惡化。

：腦部神經細胞漸進病變，目前無法根治，但可透過復健延緩惡化。 非退化性認知障礙症 ：由腦部受傷、感染等原因造成。

：由腦部受傷、感染等原因造成。 可逆性認知障礙症：因營養缺乏、內分泌失調等因素導致，若能及時治療，有機會逆轉。

1條問題自測腦退化風險

黃醫生分享一項簡易自我篩查方法：

在1分鐘內盡可能說出「4隻腳的動物」名稱，能說出12種以上為合格。

若作答時明顯困難或忘詞，建議盡早求醫，把握治療黃金時機。臨床上亦常用「AD-8」問卷作進一步評估。

腦退化症早中晚期症狀

據本港醫管局資料，認知障礙症是因大腦神經細胞病變引致功能衰退，影響記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力。本港70歲以上長者中，約每6位女性有1人、每10位男性有1人患病，最常見類型為阿茲海默症（佔74%）及血管性認知障礙症（佔22%）。

認知障礙症按照不同成因，最常見的阿茲海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，佔所有病例約74%，其次是血管性失憶症 (Vascular Dementia)，約佔22%，其他失憶症如腦部前額顳葉病變，比例約為4%。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。



3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

資料來源：營養學家 Sue Shapses