底褲可自測健康？醫生揭現1種顏色分泌物恐屬念珠菌感染 附4招夏天防菌貼士

夏天炎熱潮濕，底褲不時留有奇怪的顏色痕跡？有醫生指出，單憑觀察分泌物顏色即可自測健康，若出現1種顏色恐是感染念珠菌的警號。

底褲分泌物顏色可自測健康 現1種顏色恐屬念珠菌感染

重症科醫生黃軒在在個人Facebook發文指，夏天高溫潮濕，不少人發現下體分泌物明顯增加。在門診經常有病人悄悄地問：「醫師，我的底褲怎麼變黃了？還有奇怪的顏色，是生病了嗎？」其實，底褲每天緊貼身體，其留下的顏色痕跡，絕對是身體最誠實的健康報告。他教大家以最簡單的方式，讀懂底褲分泌物的顏色警號。

他強調，首先要記住一個大原則：底褲顏色改變，並非全都代表生病，很多情況只屬正常的生理現象。但若果同時出現「異味+痕癢+灼熱感」，才需要提高警覺並求醫檢查。顏色只是線索，必須搭配其他症狀一起判斷。

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女性篇：內褲5大分泌物顏色

女性篇：5大分泌物顏色與健康訊號

女性的陰道分泌物（俗稱白帶）是身體正常運作的一部分，主要功能是清潔陰道及對抗感染。當顏色、氣味及質地改變時，便要多加注意：

1.淡色斑塊

底褲出現局部褪色或漂白斑塊，是女性最常問、也是最不需要擔心的問題。健康的陰道處於酸性環境（pH值約3.8至4.5），由益菌「乳酸桿菌」維持以防止壞菌入侵。當酸性分泌物長期接觸棉質布料，便會產生天然漂白效果。這代表陰道非常健康，絕對不是生病或衛生問題。

2.淡黃色痕跡

透明分泌物乾燥並接觸空氣氧化後，會變成淡黃色。這與流汗、少量尿液殘留混合有關，在極為常見，尤其夏天更明顯。若只有黃色，而沒有異味、痕癢或灼熱感，通常無需擔心，多屬正常現象。

3.黃色分泌物＋異味/痕癢/灼熱

當黃色分泌物合併以下任何一種症狀，可能代表念珠菌感染（黴菌性陰道炎）、細菌性陰道炎、滴蟲感染、披衣菌或淋病等，須由醫生作進一步診斷：

帶有魚腥味或刺鼻氣味

外陰部痕癢、灼熱或疼痛

分泌物呈泡沫狀或乳酪狀

排尿時有刺痛感

4.綠色或灰色分泌物

綠黃色泡沫狀：屬於滴蟲性陰道炎的典型表現，常伴隨強烈異味。

灰白色均勻稀薄：屬於細菌性陰道炎（BV）的典型樣貌，帶有特徵性的魚腥味，尤其在性行為後更明顯。這兩種情況都應盡快求醫接受檢查與治療。

5.血色或咖啡色污漬

月經前後出現少量咖啡色或血色分泌物，通常是舊血液氧化後的顏色，屬正常現象。但若在停經後反覆出現血色分泌物、出現與月經無關的異常出血，或合併骨盆腔疼痛，應積極求醫，排除子宮頸或子宮病變。

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男性篇：底褲泛黃與異常警號

男性篇：底褲泛黃常見4大原因

男性雖然沒有陰道分泌物，但底褲同樣可能出現顏色變化。當出現底褲變黃，最常見的原因包括：

大量流汗： 汗水含尿素、鹽分，乾燥後氧化變黃。

汗水含尿素、鹽分，乾燥後氧化變黃。 尿液殘留： 排尿後底褲沾染少量尿液，氧化泛黃。

排尿後底褲沾染少量尿液，氧化泛黃。 皮脂分泌增加： 夏天皮脂腺活躍，油脂分泌更多。

夏天皮脂腺活躍，油脂分泌更多。 預射精液：少量透明分泌物乾燥後也可能變黃，若只是泛黃，沒有其他不適，通常無需擔心。

部分性傳染病在男性身上可能沒有明顯症狀，底褲上的痕跡是唯一線索。若底褲出現非尿液、非精液的異常分泌物，合併以下症狀，請即求醫，可能屬於感染淋病、披衣菌感染、非特異性尿道炎等。

陰莖尖端有黃色、黃綠色或白色分泌物流出。

排尿時有灼熱感或刺痛。

底褲或廁紙出現膿狀分泌物。

陰莖或睪丸有疼痛。

夏天防菌4大好習慣

夏天高溫高濕的環境，是細菌和霉菌的溫床，長時間穿著悶熱的底褲會增加感染風險。黃醫生建議大家養成以下4個好習慣：

每天更換底褲：夏天更應堅持，若運動或游泳後應立即更換。 選擇棉質透氣材質：棉質吸水、透氣，是婦科醫生的首選。盡量避免長時間穿緊身合成纖維，如尼龍、彈性布。 游水浸浴後盡快換掉：潮濕悶熱易致感染，勿讓濕底褲貼著皮膚超過一小時。 避免過度清潔：陰道有自我清潔能力，過度使用潔膚液反而會破壞益菌平衡，日常以清水輕柔清洗外陰部即可。

資料來源：重症科醫生黃軒

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