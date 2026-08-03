英超│熱刺瞄準加普、沙維奧、馬莫殊 迪沙比豪花2.37億鎊仍未收手

英超球隊熱刺今夏在轉會市場動作頻頻，至今已斥資高達2.37億英鎊簽入6名新援，成為今個轉會窗最積極的球會之一。主帥迪沙比明言，球隊的引援工作仍未完成，現階段僅達「約六成」，並預告仍有兩至三名新球員有望加盟，甚至可能出現「重磅炸彈」級別的交易。據報球隊現時正瞄準三名來自英超豪門的主力攻擊球員，包括利物浦前鋒加普（Cody Gakpo）、曼城翼鋒沙維奧（Savinho）以及另一名前場多面手馬莫殊（Omar Marmoush）。

迪沙比預告仍有兩至三名新球員有望加盟熱刺。路透社

季前贏車路士 轉會才是真正主角

熱刺日前於澳洲悉尼進行季前熱身賽，以2:1擊敗車路士，球隊在迪沙比帶領下逐步建立新體系。然而，比起場上表現，外界更關注的是球隊在轉會市場上的後續動向。

熱刺早前在澳洲悉尼上演的季前熱身賽，以2:1擊敗車路士捧走「悉尼超級盃」。法新社

據熱刺隨隊記者Alasdair Gold在《football.london》分析，球會今夏的引援策略仍以強化前場為核心，希望引入具備即戰力及速度的攻擊型球員，以配合迪沙比強調進攻及壓迫的戰術風格。

頭號目標：Gakpo最接近成事

目前盛傳的三大主要目標中，以利物浦前鋒加普（Cody Gakpo）最受關注。消息指，熱刺已與其團隊展開積極討論，而球員本人對轉投北倫敦持開放態度。隨着利物浦新帥伊拉奧拿傾向重用爆發型翼鋒，加上球會正追逐巴黎聖日耳門球星巴高拿（Bradley Barcola），加普在隊中的位置正面臨挑戰。

加普上季在利物浦交出9入球6助攻表現。路透社

加普今屆世盃協助荷蘭打入32強。路透社

據報利物浦為這名荷蘭國腳標價超過7,000萬英鎊，而熱刺內部消息人士O'Keefe亦確認，加普目前是球隊前場補強的「首選目標」。若交易成事，勢將成為迪沙比口中的「重磅」引援之一。

沙維奧、馬莫殊成變數

另一個一直是熱刺的人選為效力曼城的巴西翼鋒沙維奧（Savinho）。這名22歲新星早於上季已進入熱刺視線，但當時曼城未有放人。今夏他隨隊來港參與季前賽，並在對國際米蘭的賽事中正選上陣，展現出不俗潛力及即戰力。沙維奧已表明希望離開曼城，也明確表達了對加盟北倫敦球隊的強烈意願，但仍取決於曼城的態度。

沙維奧日前在啟德主場館舉行的「香港足球盛會2026」中代表曼城正選上陣對陣國際米蘭。路透社

至於另一名前場目標馬莫殊（Omar Marmoush）亦被列入考慮名單之中，該名攻擊球員以速度及機動性見稱，符合迪沙比對前場球員的戰術要求。除上述目標外，熱刺亦據報準備了替代方案，包括加拉塔沙雷射手奧斯文（Victor Osimhen），以及22歲效力賓菲加的挪威翼鋒舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup），以應對潛在談判未果的情況。

馬莫殊今夏世界盃表現出色，帶領埃及國家隊一路闖入賽事八強。法新社

熱刺今夏雖已大手筆投資，但球會顯然仍未滿足於現有陣容。隨住轉會窗進入最後階段，迪沙比口中嘅「重磅炸彈」會否成真，將成為英超市場焦點。