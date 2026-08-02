C朗與女友傳8月8日舉辦婚禮 家鄉馬德拉島五星級酒店宴客

英國媒體《太陽報》周六報導，葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)與未婚妻佐堅娜，將於8月8日(下周六)舉辦婚禮。報導指C朗已預訂了家鄉馬德拉島豐沙爾一間大教堂舉辦婚禮，同時亦會在教堂附近的五星級酒店Savoy Palace宴客，暫時未知會否宴請隊友。

家鄉馬德拉島舉辦婚禮

《太陽報》引述消息人士和葡萄牙媒體的消息，C朗與佐堅娜的婚禮將於8月8日舉行，兩人已預訂了馬德拉島豐沙爾的豐沙爾大教堂。知情人士沒有透露婚禮的時間，但根據這間教堂的慣例，婚禮通常於當地時間下午3時開始。同時據悉C朗亦預訂了教堂附近的五星級酒店Savoy Palace來舉辦婚宴。

五星級酒店舉行婚宴

消息人士透露：「酒店住客收到通知，周五和周六將有兩層樓暫停使用，另外還有幾個酒吧也不會對外開放。」Savoy Palace是豐沙爾一間臨海的五星級豪華酒店，擁有花園、泳池和大型宴會廳。暫時未知C朗與佐堅娜的婚禮會否招待賓客和隊友。