經歷了一個令人失望的球季，車路士在今夏轉會市場繼續展現野心，當中包括以破紀錄的約1.17億英鎊由阿士東維拉簽下進攻中場摩根羅渣士。據報藍獅正全力推進水晶宮後衛麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）的轉會談判。

根據最新轉會消息，車路士與拿確斯代表的談判已取得實質性進展，這名26歲的法國中堅已與藍軍就個人條款達成口頭共識。拿確斯本人極為渴望在今夏轉投史丹福橋，並視此為個人職業生涯邁向高峰的理想一步。

報價漸近水晶宮估值

雖然水晶宮在此前的談判中態度強硬，並多次拒絕了車路士的初期報價，但藍軍目前正逐步提高出價，務求接近水晶宮約5,500萬至6,000萬英鎊的估值。隨著雙方進入關鍵的談判階段，外界預期這宗交易有望在新賽季開始前正式拍板。

拿確斯上季在英超表現亮眼，更入選法國國家隊出戰2026美加墨世界盃。他在身體對抗、制空力以及引球出擊技術都表現出色，相信能配合車路士新帥沙比阿朗素主打的三後衛防守體系，被視為藍軍防線重建的基石。

早前以破紀錄轉會費簽下羅渣士

在加緊收購拿確斯的同時，車路士在進攻端已率先完成了一筆重磅交易。藍獅已與阿士東維拉達成協議，以高達1.17億英鎊的破球會紀錄轉會費，成功簽下23歲英格蘭進攻中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）。

據報羅渣士已於周一順利通過球會體測，並簽署一份為期6年（附帶1年續約選項）的長約。這名英格蘭國腳在剛過去的世界盃中表現出色，曾於準決賽對陣阿根廷時送出關鍵助攻。他的加盟將為車路士提供極具侵略性的中前場推進能力。