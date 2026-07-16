世界盃2026｜西班牙阿根廷爭冠 法國英格蘭爭季軍 一文睇清季軍戰決賽開波時間及電視直播

美加墨世界盃經歷超過一個月的比賽，兩支決賽球隊終於產生，西班牙於4強淘汰上屆亞軍法國晉身決賽，而衛冕的阿根廷於4強反勝英格蘭，將與西班牙爭奪冠軍。至於4強落敗的法國和英格蘭會出戰季軍戰，爭取攞國尾彩。本報特別整理季軍戰和決賽兩仗的開賽時間以及電視直播，以方便球迷們追看比賽。



決賽

西班牙 vs 阿根廷

西班牙分組首輪意外被佛得角逼和0:0後，球隊表現越戰越勇，16強淘汰C朗拿度領軍的葡萄牙後，8強再淘汰奇雲迪布尼、盧卡古等黃金一代壓陣的比利時，4強更加在被看淡之下淘汰奪標大熱門法國，晉級決賽之路極具王者風範。而阿根廷晉級決賽之路並不平坦，16強對埃及落後兩球下反勝3:2十分驚險，8強對瑞士在對手末段少打一人下，亦要戰至加時才能取勝；4強又在落後之下反勝英格蘭，盡展球隊的鬥強鬥志和決心；今仗兩軍必有一番激鬥。

西班牙晉級決賽之路

日期（香港時間） 階段 賽果

15/07 4強 2:0勝法國

11/07 8強 2:1勝比利時

07/07 16強 1:0勝葡萄牙

03/07 32強 3:0勝奧地利

27/06 分組賽 1:0勝烏拉圭

22/06 分組賽 4:0勝沙特阿拉伯

16/06 分組賽 0:0和佛得角

西班牙預計出場​​陣容（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙

後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪

前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片

阿根廷晉級決賽之路

日期（香港時間） 階段 賽果

16/07 4強 2:1勝英格蘭

12/07 8強 1:1(加時3:1)勝瑞士

08/07 16強 3:2勝埃及

04/07 32強 3:2勝佛得角

28/06 分組賽 3:1勝約旦

23/06 分組賽 2:0勝奧地利

17/06 分組賽 3:0勝阿爾及利亞

阿根廷預計出場陣容（4-1-3-2）

門將：達米安馬天尼斯

後衛：達利亞費高、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿侯爾摩連拿

中場：里安度柏利迪斯、阿歷斯麥亞里士打、安素費南迪斯、迪保羅

前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

阿根廷預計出場陣容。星島圖片 ​

季軍戰

法國 vs 英格蘭

法國晉級4強之途一直順風順水，6戰全勝合共轟入16球只失2球，射手基利安麥巴比累積8個入球一度佔據神射手榜首位。然而，高盧雄雞於4強遇到真正考慮，全場受制於西班牙的控傳踢法，最終淨吞兩蛋吃下今屆世盃第一場敗仗，被逼轉戰季軍戰。至於英格蘭晉級4強的過程荊棘滿途，32強2:1反勝剛果民主共和國，16強少打一人下險勝墨西哥，8強對挪威先落後下戰至加時反勝2:1；4強面對阿根廷於領先之下死守，最終招致倒輸1:2遺憾出局，只能在季軍戰對法國爭個尾彩。

法國晉身季軍戰之路

日期（香港時間） 階段 賽果

15/07 4強 0:2負英格蘭

10/07 8強 2:0勝摩洛哥

05/07 16強 1:0勝巴拉圭

01/07 32強 3:0勝瑞典

27/06 分組賽 4:1勝挪威

23/06 分組賽 3:0勝伊拉克

17/06 分組賽 3:1勝塞內加爾

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭

後衛：祖利斯古迪、烏柏美卡奴、威廉沙利巴、盧卡斯迪治尼

中場：古亞迪奧干尼、拉比奧特

前鋒：米高奧利斯、奧士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麥巴比

法國預計出場陣容。星島圖片

英格蘭晉身季軍戰之路

日期（香港時間） 階段 賽果

16/07 4強 1:2負阿根廷

12/07 8強 1:1(加時2:1)勝挪威

06/07 16強 3:2勝墨西哥

02/07 32強 2:1勝剛果民主共和國

28/06 分組賽 2:0勝巴拿馬

24/06 分組賽 0:0和加納

18/06 分組賽 4:2勝克羅地亞

英格蘭預計出場陣容(4-2-3-1)

門將：比克福特

後衛：尼高奧萊利、馬克古希、史東斯、安斯干沙

中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯、安東尼哥頓、祖迪比寧咸、布卡約沙卡

前鋒：哈利卡尼

英格蘭預計正選陣容