世界盃2026｜壽星仔耶馬豪言唔驚法國 誓闖決賽當19歲生日禮物

世界盃4強大戰「狂牛」西班牙硬撼法國前夕，剛剛在周一渡過自己19歲生日的西班牙新星拉明耶馬（Lamine Yamal）接受傳媒訪問，這位年輕翼鋒直言，面對職業生涯至今最重要的一戰「零壓力」，並揚言最想要的生日禮物，就是贏波殺入世界盃決賽。

霸氣回應爭議：「我哋係歐洲冠軍」

針對早前「不害怕對手」的言論引發法國方面不滿，耶馬親自解畫，強調絕無挑釁之意：「我的說話沒有被誤解，我確實唔驚法國隊。我們是歐洲冠軍，不畏懼任何對手。大家只是從足球角度去理解這件事，僅此而已。」

雖然年紀輕輕，但他深知今仗份量：「這將是我踢過最重要的一場比賽，全隊上下都充滿期待，尤其是我自己。我19歲的生日願望，就是戰勝法國挺進決賽。」被問到會否渴望取得入球，耶馬顯得相當成熟：「我不太在意入波，但在這種大戰中破網總是非常特別。我接受挑戰，我就是為此而來的，明天將會是非常特別的一日。」

盼複製2010神蹟 賽前輕鬆幫細佬剪髮

耶馬對「狂牛兵團」的實力充滿信心，更展露奪冠雄心：「我當然認為自己能成為世界冠軍。我們都相信能像2010年那樣捧盃，點解唔得？」

大戰當前，耶馬的心態卻出奇地放鬆，甚至透露自己的賽前日常：「我現在正約了細佬，準備幫他剪頭髮。明仗對觀眾來說絕對是一場精彩絕倫的比賽，雙方勢均力敵，各有發揮的時刻。」

無視外界批評

面對外界的壓力和對其狀態的批評，耶馬處之泰然：「我沒有感受到壓力。我只是按照自己的方式踢波，為球隊傾盡所有。只要搏盡，就不會感到壓力。」他更霸氣回應質疑：「你們總說我未達到最佳水準，所以對我沒什麼期望。但我相信明天一切都會順利。」