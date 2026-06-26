香港足球｜本地假波集團被破 足總透過「防貪神器」監控 揭秘ULIS國際監察系統

香港足球今日（26日）再爆假波醜聞，19人落網。香港足總發聲明強調對操控賽果「零容忍」，並透露正透過國際監察平台「ULIS」追蹤異常投注。事實上，該防貪系統與香港關係密切，足總在國際打假波情報網中亦佔據重要地位。

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ULIS為非牟利國際監察組織，致力協助合法博彩機構打擊體育犯罪。ULIS官網截圖

香港足總表示會通過ULIS追蹤異常投注。香港足總官網截圖

香港足總更是該組織在全球體育界唯二的「副會員」。ULIS官網截圖

United Lotteries for Integrity in Sports（ULIS）為非牟利國際監察組織，致力協助合法博彩機構打擊體育犯罪。其核心業務結合大數據與專家分析，24小時監察全球球賽賠率。一旦發現賽事出現不尋常巨額注碼或賠率異動，系統會即時觸發警報，讓世界各地的足球組織及執法部門及早介入。

值得一提的是，香港是ULIS全球三大監察中心之一，香港賽馬會為其個人會員（Individual Members），而香港足總更是該組織在全球體育界唯二的「副會員」（Associate Members）。這種合作關係，讓足總能透過平台進行監察及異常投注分析，並與國際足協（FIFA）及執法部門交流資訊，為打擊操控賽果提供更可靠的數據支持。