世界盃2026│巴西32強遇日本唔膽心 大哨朗拿度：相應容易應付的對手！

日本於美加墨世界盃以F組次名出線，32強將會面對C組首名巴西，是此階段已確定的組合中，最矚目的對碰。巴西曾在去年友賽不敵東瀛軍團，但他們似乎並非太擔心，事關森巴當時有試陣意味，教練安察洛堤(Carlo Ancelotti)亦透露藉比賽了解球隊情況，該國名宿朗拿度(Ronaldo)亦指相比與日本同組的荷蘭，這支亞洲球隊是相對容易應付的對手。

上年巴西負日本測試防線

巴西去年10月友賽作客日本輸2:3，隊史首次不敵後者。東瀛軍團該仗的陣容與世盃名單接近，同樣沒有遠藤航和三笘薰，但有因傷未能出戰決賽周的南野拓實，反觀森巴試陣味濃，特別是防線刻意起用新人，門將由曉高蘇沙出任，一對中堅是盧卡斯貝拉度和法比斯奧般奴，左閘為卡路士奧古士圖，4人都沒有入選今次巴西世盃大軍，可見他們是測試後防人選為主，教練安察洛堤當時在賽後表示：「我可以看到世盃時的後防選擇，如何令到防線更穩固。今場令我看到很多問題，我會評估這些錯誤，在之後的比賽改進。」

大哨指日本比荷蘭易應付

曾帶領巴西兩奪世盃的名將朗拿度矢言，對比原本的潛在對手荷蘭，日本相對易應付：「我認為現階段的巴西，還沒有達到與荷蘭抗衡的水平。我覺得日本和瑞典，是我們可以相對容易應付的對手。我覺得巴西在賽事中正逐步提升狀態。」