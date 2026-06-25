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世界盃2026│南非1:0南韓戲劇性次名晉級 太極虎3分排第3前景未卜 墨西哥全勝完美出線

足球世界
更新時間：10:59 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:59 2026-06-25 HKT

周三(24日)美加墨世界盃A組尾輪出現意想不到的劇情，和波就可以出線的南韓，以0:1不敵南非，賽後跌至第3名，要視乎其他組別的成績才知道能否成為8支最佳第3名之一。而南非賽前敬陪末席，贏波後力壓太極虎及0:3不敵墨西哥的捷克，後上以次名晉級，隊史首次於世盃躋身淘汰賽。東道主墨西哥則3戰全勝兼不失球，以完美姿態晉級。

南非戲劇性晉級 1:0擊敗南韓

在尾輪展開前，墨西哥兩戰全勝已提早出線，南韓3分居次席，捷克和南非各得1分排3、4位。太極虎今場和波肯定晉級，正選名單收起了頭2輪表現平平的隊長孫興民，由效力狼隊的黃喜燦頂替其位置。他們大部份時間主導比賽，但攻勢並不到肉，半場換入孫興民仍沒有太大改善，控制比賽卻未能製造具威脅的攻門，反而南非的反擊更具威脅，後者於63分鐘由馬錫高破網領先，最終維持1:0的比數完場。

南非贏波後，以4分升上次席，力壓南韓及捷克以小組次名晉級。太極虎跌落第3位，積3分要等待其他組別的結果，才能確定能否成為8支最佳第3名之一取得32強席位。


墨西哥3戰全勝完美晉級

另一場東道主墨西哥再次展現實力，半場與捷克互交白卷後，下半場發力即打破僵局，守將馬迪奧查維斯於55分近門射入。6分鐘後，墨西哥一次精彩的組織，前鋒祖利安基洛尼斯左腳射入，將比數拉開至2:0。這支主辦國之後再入一球，最終大勝3:0，於A組3戰全勝，入6球失0球以完美姿態躋身淘汰賽。

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