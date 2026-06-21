世界盃2026│荷蘭瑞典6個入球英超製造 正選22人13位英超兵如聯賽

周六(20日)美加墨世界盃F組次輪，荷蘭5:1大勝瑞典，雙方6個入球全部由於英超球隊效力的球員取得，加上22位正選戰將有13人來自英超，猶如一場聯賽比賽，成為一時佳話。當中同樣梅開二度的橙軍鋒將加普(Cody Gakpo)和波貝比(Brian Brobbey)，以及為瑞典破蛋的安東尼艾蘭加(Anthony Elanga)，過去一季於英超賽場都受到不同程度的批評，如今齊齊在世盃舞台士哥爭氣。

荷瑞充滿英超原素 正選22人13人來自英超

今場比賽6個入球全部由英超球員製造，為荷蘭梅開二度的加普和波貝比，分別效力利物浦及新特蘭；替橙軍埋齋的森馬維，則效力剛季護級失敗的韋斯咸；協助瑞典一度追成1:4的安東尼艾蘭加，則是紐卡素翼鋒。而今仗本身猶如英超比賽，皆因荷蘭正選11人中，有8人來自英超隊；瑞典正選陣容剛有5人，兩隊合共22人共有13位英超戰將，加上雙方共有3位出場的後備球員都是來自英超，即16位英超球員在今仗出過場。

加普、波貝比、艾蘭加入波爭氣

此外，波貝比於英超賽場經常被指有身型無技術，踢法過勇；加普剛季英超僅為利物浦攻入7球，表現不及格；艾蘭加由諾定咸森林轉投紐卡素後如跌入黑洞，剛季英超上陣32次僅得1次助攻，被稱為水貨。如今3人在世盃舞台士哥爭氣，當中荷蘭隊長華基爾雲迪積克為波貝比平反：「波貝比實力是太強壯了，當係拉扯出空間並將球交到他腳下，作為防守球員根本碰不到球。荷蘭以前也有這類的前鋒，但波貝比更勝一籌，他是荷蘭不可或缺的關鍵人物。」