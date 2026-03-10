Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜把握退「熱」好時機 馬體會力足大勝

更新時間：07:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-10 HKT

馬德里體育會 VS 熱刺
推介：讓球主客和 [-2] 主勝

馬德里體育會狀態終於回勇，加上季尾主場態度積極，數胡毫不手軟。該隊前鋒祖利安艾華利斯雖然沉寂多時，但今晚歐聯16強首回合主場喜遇走勢極頹的熱刺，必把握機會重拾射門鞋，領軍大勝一場，讓球主客和讓兩球亦無有怕，「主勝」可放心捧。

馬德里體育會雖然上半季一度經歷飄忽走勢，不過上場主場3:2擊敗皇家蘇斯達後，終可守住西甲3哥席位，有本錢分心歐聯。馬體會季尾能回勇，皆因地頭火力突然提升，對上4場各賽主場共入15球，其中3場更狂轟4球，包括國王盃首回合主場4球大炒巴塞隆拿，絕無水分。

馬體會鋒線一向人材濟濟，中鋒亞歷山大索洛夫今年17戰共轟11球，在5大聯賽中僅次於哈利卡尼，不過這位高大中鋒面對英超硬朗的中堅必成盯防目標，反而有機會為走位刁鑽的祖利安艾華利斯製造空位。這位阿根廷前鋒近19場各賽只入3球狀態平平，不過聯賽預期入球值高達7.1，其實與索洛夫並列全隊最多，足證其靈活走位亦可爭取不俗埋門機會，今仗在拍檔掩護下鑽營得手亦不足為奇。

客隊熱刺近況全無可取之處，聯賽排第16只比尾3的韋斯咸多1分，近5場各賽全敗是自2004走勢最差，2026年開首至今11場不勝更是自1935年最差開局，不斷刷新頹勢下限。熱刺的陣上表現不只技不如人，士氣亦跌至谷底，上輪聯賽主場領先1球下，身為隊長的雲迪尹竟然禁區犯天條輸12碼兼被罰離場，最終1:3反勝為敗責無旁貸。

考慮實際情況下，熱刺必集中資源搶分護級，今場歐聯可能棄戰，就算球迷抱一絲反底希望，亦難在踢法硬淨的馬體會身上取得。客軍近況實在太頹，讓球主客和開出主隊讓兩球亦不嫌多，「主勝」可作全日重心。加利李爾

