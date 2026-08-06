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本地氈酒Two Moons 緻月推出全新「薑氈酒」Ginger Gin｜聯乘3間中環人氣酒吧推期間限定特調

飲食
更新時間：13:44 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:44 2026-08-06 HKT

俗語有云：「冬吃蘿蔔夏吃薑」 。炎夏常吹冷氣飲冰水，易致脾胃受寒。適量吃薑能溫胃驅寒、祛濕氣 。今年初夏，屢獲國際殊榮的香港本地手工氈酒品牌 Two Moons Distillery 緻月，將這份傳統飲食文化中的底蘊，大膽地昇華至西方烈酒之中，推出全新口味的「薑氈酒」（Ginger Gin）！ 品牌打破大家對「薑」的刻板印象，將這款充滿本地情懷的食材化作優雅醇酒，更聯同 3 間中環人氣酒吧，展開一場充滿人情味與儀式感的 Bar Hopping 企劃。 

Two Moons 以薑入酒推 「薑氈酒」：以微辛滋味 致敬本地飲食文化

Two Moons Ginger Gin 薑氈酒  $530（700 毫升｜45% vol.） 另設品嚐套裝，一次網羅全新薑氈酒及招牌乾氈酒、四季桔氈酒、五花茶氈酒。
Two Moons Ginger Gin 薑氈酒  $530（700 毫升｜45% vol.） 另設品嚐套裝，一次網羅全新薑氈酒及招牌乾氈酒、四季桔氈酒、五花茶氈酒。

說起薑，你第一時間會想起什麼？是做菜時用於辟腥的薑絲? 抑或過時過節吃的薑汁湯圓，還是感冒初起喝的那杯「可樂煲薑」？ 屢獲國際殊榮的本地氈酒品牌 Two Moons 這次的手工蒸餾傑作「薑氈酒」 ，巧妙糅合了新鮮小黃薑與乾薑，再配上杜松子、荒野白茶、木姜子根與檀香木等草本材料。聞香時，薑與木姜子根帶來柔和花香與柑橘調；入口先是小黃薑的鮮活微辛，隨即轉化為乾肉薑的甘甜與融融暖意，最後由檀香木的溫潤木質調收尾。

期間限定「薑尾酒」：中環3大酒吧聯乘酒單

1. 建民號（Kinsman）

Folk Medicine( $130*) (可配搭小食:紅薑酸甜雞 加$18)
Folk Medicine( $130*) (可配搭小食:紅薑酸甜雞 加$18)
Posh Spice( $130) (可配搭小食:薑汁花生湯圓 加$18)
Posh Spice( $130) (可配搭小食:薑汁花生湯圓 加$18)

致力傳承本地文化的「建民號」（Kinsman），由 6 月 24 日至 9 月 23 日期間推出兩款充滿本土情懷的特調。其「Folk Medicine」（$130）大膽改造經典調酒Penicillin，將傳統酒譜中的威士忌，換成 Two Moons「薑氈酒」。巧妙融入百年老字號「九龍醬園」的紅酸薑，將紅酸薑開胃鮮酸微辣與迷人的煙燻氣息完美疊加，讓薑的霸道惹味在唇齒間強烈激盪。另一款「Posh Spice」（$130）則從傳統糖水汲取靈感，將薑氈酒的溫潤微辛與桂花、糯米的清香相互交融，佐以薑汁花生湯圓，帶出老薑那份深邃而內斂的甘甜暖意。

建民號 Kinsman

  • 地址:中環卑利街 65 號
  • 專頁

2. 25:00（Twenty Fifth Hour）

「25:00」（Twenty Fifth Hour）
「25:00」（Twenty Fifth Hour）
Wedding Dress $160
Wedding Dress $160
Dragon & Phoenix $160
Dragon & Phoenix $160

隱身於中環的「25:00」（Twenty Fifth Hour）則在 6 月 24 日至 8 月 23 日期間，從華南婚俗的「添丁生薑」獲取靈感，以兩款調酒完美演繹薑在不同熟成階段的雙重魅力。代表西式白紗的「Wedding Dress」（$160）特別選用鮮嫩的子薑配搭梨子及橙花，口感輕柔透亮，在滿溢的花香中透出子薑獨有的清脆鮮活與含蓄微溫。而象徵傳統龍鳳褂的「Dragon & Phoenix」（$160）則利用老薑的辛辣醇厚搭配黃皮及 Pampelle 利口酒，有輕有重的薑香，伴隨清爽的汽泡在口腔中層疉。

25:00 Twenty Fifth Hour

  • 地址:中環士丹利街 24-26 號 13 樓
  • 專頁

3. ZZURA

ZZURA
ZZURA

充滿中東風情的「ZZURA」，同樣由 6 月 24 日至 9 月 23 日期間，巧妙地將港人夏日消暑的甜蜜記憶，轉化為層次多變的香料風情。特調「Tropical Wave」（$130）把經典甜品楊枝甘露重塑為港味十足的 Pina Colada，讓菠蘿與椰奶的豐盈果香中，隱隱滲透出薑氈酒那優雅且帶點神秘的異國香料辛韻。另一款「Citrus Canopy」（$130）則完美還原了茶餐廳的名物「雜果賓治」，透過薑啤與白苦艾酒的結合，帶來充滿清爽氣泡與明亮活潑的薑汁刺激感。

ZZURA

  • 地址:中環荷李活道 23 號金珀苑 2 樓
  • 專頁

    微醺中的文字漂流：「Moon Post」特別企劃

    除了品嚐美酒，各參與酒吧更設有復古的「Moon Post」桌上郵箱。當你點選期間限定的薑氈酒特調時，不妨在留言卡上寫下品酒筆記或當下心情。
    除了品嚐美酒，各參與酒吧更設有復古的「Moon Post」桌上郵箱。當你點選期間限定的薑氈酒特調時，不妨在留言卡上寫下品酒筆記或當下心情。

    除了品嚐美酒，各參與酒吧更設有復古的「Moon Post」桌上郵箱。當你點選期間限定的薑氈酒特調時，不妨在留言卡上寫下品酒筆記或當下心情。這份文字將傳遞給下一位陌生的酒客，你同時也能收穫來自他人的溫暖問候。在這個節奏急促的城市裡，藉著一杯既消暑又暖胃的薑氈酒與隻字片語，重新建立人與人之間的浪漫連繫吧。

    延伸閱讀:屋邨老字號衝出香港！「森林麵包」攻入日本神戶 叉燒蛋包/魚香茄子包大受日本食客歡迎

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