娃娃菜不解之謎！網民苦呻袋裝緊實如真空：次次撕爛 揭廠家神秘加工步驟...

近日，市面上常見的袋裝「娃娃菜」在社交平台上掀起熱烈討論，有網民發文表示對三棵娃娃菜能夠如此緊密地擠在一個狹小的袋子內，每次想要取出娃娃菜時，總會不小心把整個包裝膠袋扯破，形容這個令人困擾的設計猶如一個「不解之謎」。

娃娃菜包裝「不解之謎」網民嘆難以完好取出

該名網民在Threads上發帖探討市面上常見的袋裝娃娃菜包裝。他對其包裝之緊密程度感到大惑不解，不禁提問「究竟呢包嘢係點樣包裝出來」，更無奈地道出每次取菜都必定落得將整個膠袋撕爛的下場，將這個令人頭痛的包裝設計形容為一個「不解之謎」。

42萬網民同感：每次開都係連埋膠袋一齊爛

帖文意外地引發大量網民的共鳴，累計逾42萬次瀏覽。不少人留言表示「呢個問題我都疑惑咗好耐」、「我都想問呢個問題好耐」，並分享相同的苦況，指「每次開都係拎唔到出嚟，仲要連埋膠袋一齊爛埋」，最終無計可施下只能「另外再拎個保鮮袋裝起」。

網民紛紛猜測包裝如此緊實的原因，有人推測「估計係放咗入去之後菜葉吸收空氣水分膨脹咗」；亦有人好奇究竟是「機器包定係入落去，紮到咁實嘅」，甚至有眼利網民猜測，入袋的次序或許是「最後先放中間嗰棵」。

加工影片揭曉真相 全憑工人神級手藝

在眾多討論中，有網民尋獲生產商曾在內地社交平台上公開的娃娃菜加工及包裝過程影片。根據影片顯示，娃娃菜的緊實包裝並非依靠機器或抽真空技術，而當中關鍵在於工人的熟練手勢，他們會將娃娃菜直接以人手用力塞入膠袋中，正是網民所猜測的「最後才放第三棵」。工人看準位置將最後一棵娃娃菜牢牢塞入中間，並順勢將袋口屈摺收緊。

資料來源：kakaisnothere、微信視頻號