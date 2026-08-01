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黃大仙70年大排檔驚現「隱世歌神」！中氣主廚駐唱經典金曲 網民力推參加《中年好聲音》

飲食
更新時間：12:37 2026-08-01 HKT
發佈時間：12:37 2026-08-01 HKT

走進黃大仙大成街街市熟食中心，在鑊氣沖天、杯盤交錯的熱鬧聲中，往往會突然傳來一陣深情的男聲。這裏一間70年老字號大排檔廚師會在席間化身駐唱歌手，高唱《冷雨夜》、《片段》等經典粵語金曲，把原本平凡的飯局，變成了一場充滿歡笑與人情味的街坊演唱會。

黃大仙「祥發大排檔」驚現隱世歌神 主廚獻唱經典金曲爆紅

談及駐唱的契機，大排檔的廚師明哥在接受《星島頭條》訪問時，透露最初只是在閒時拿起麥克風唱歌只是過過癮，沒想到這無心插柳的舉動大受歡迎，甚至有客人會默契地跟著一起唱，從此便開啟了他的大排檔「駐唱」生涯。

無心插柳變街坊演唱會 張國榮Fans亦大讚唱出感情

在大排檔裏吃飯，耳朵和胃口同樣滿足。明哥形容，客人們都十分享受「一邊吃飯，一邊聽歌，一邊唱歌」這個氣氛。每逢假日，大排檔的氣氛更會推向高潮，經常出現全場大合唱的場面，部分客人會主動點歌，氣氛熱鬧又有人情味，就像一班老朋友在聚會。

令他最為深刻的一次經歷，是演唱張國榮的《片段》。明哥憶述當時有一些作為張國榮粉絲的熟客聽著歌曲時亦十分感慨，大讚明哥唱出感情，自此以後經常點這首歌。

網民力推參加《中年好聲音》

明哥高唱《冷雨夜》的影片，更在社交平台上出圈，吸引逾12萬網民觀看。不少網民大讚明哥歌喉了得，留言表示「阿明哥好適合唱Beyond啲歌」、「好有家強嘅味道」，甚至有網民給予極高評價，直言「樂壇欠明哥一個交代」，鼓勵他「參加中年好聲音啦，一定爆紅」。

儘管明哥在網絡上意外爆紅，成為了網民口中的「被廚房耽誤的歌手」，但這份突如其來的人氣，似乎並沒有為大排檔帶來翻天覆地的改變。店方坦言，駐唱片段傳開後，其實未見有大量新客源專程慕名而來。不過，這段爆紅經歷卻意外加深了他們與街坊之間的連繫，有不少相識多年的熟客光顧時，都會興奮地提到在網上看到明哥的演出，對他的歌喉讚不絕口。

祥發大排檔

  • 地址：黃大仙大成街街市熟食中心2樓3號舖
  • 營業時間：星期一至日 6pm-2am
  • 電話：2997 9133 / 6431 8644
  • Instagram：>>按此<<

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