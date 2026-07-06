Paco黃柏高推介佐敦上海菜館「好味無窮」！力讚大廚1菜式寶刀未老 招牌小籠包/上海湯麵 網民：多謝Paco！

「金牌經理人」黃柏高（Paco）縱橫樂壇數十年，曾一手捧紅陳百強、許志安、鄭中基、古巨基、楊千嬅等無數巨星與一線歌手，以往不少歌手上台領獎時，第一句總是「多謝Paco！」近日，Paco於社交平台推介一間位於佐敦的上海菜館，更以「好味無窮」形容，一眾網民對此表示感謝，更一同表示：「多謝Paco！」

Paco黃柏高推介佐敦上海菜館「好味無窮」！力讚大廚1菜式寶刀未老

香港被譽為美食天堂，匯聚世界各地的美食與菜式，從獲獎馳名餐廳至街坊小店各有捧場客。最近，金牌經理人Paco於網上私心推介位於佐敦的上海菜館「星級好德來小籠包店」，坦言事隔5年再度光顧，依然「好味無窮」。

Paco分享，自己最懷念的菜式是青椒炒肉絲，是次再嘗證味道不變，力讚大廚「寶刀未老」，嫩滑肉絲配上微辣青椒相當爽口。此外，Paco推介「好德來」的招牌小籠包及上海湯麵，更稱小籠包的美味程度是讓他忍不住連吃兩客，足見招牌菜的吸引力。

標榜傳統上海風味的「好德來」於2009年開業，屹立佐敦德興街多年，深受街坊支持。直到2022年，「好德來」曾一度結束佐敦店，後來於2023年遷往恆豐中心並重開至今。除了皮薄多汁的招牌小籠包，「好德來」同時主打鍋貼、口水雞、獅子頭湯麵、高力流沙球、酥皮酸辣湯、上海冷盤及包點等，其麵條更是自家製，相當用心。

網民感謝誠意推介：多謝Paco！

有不少網民感謝Paco分享美食，紛紛仿效一眾歌手答謝，表示「多謝Paco！」此外，有熟悉好德來的網友透露店家自家製麵條，「佢嘅麵條自己做，真是罕有，好吃！」；也有網民分享自己曾與Paco於紅磡餐廳同枱享用上海麵，足見他是上海菜愛好者。

Paco過去曾因長年飲酒而患上喉癌，走過死亡邊緣的他驚覺健康重要性，並下定決定戒酒，更重視健康，有網友藉機會提醒Paco減少飲酒，「食好（東）西為上」。

星級好德來小籠包店

地址：佐敦彌敦道216至228號恒豐中心LG樓下15-16號舖

營業時間：上午11:30至晚上9:30（下午3:30至5:30休息）

電話：5233 6789

休息日：逢星期三

文:RY

資料及圖片來源:pacowongwp@Threads