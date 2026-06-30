麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應

今個暑假，香港麥當勞McGriddles系列再度回歸，更推出全球首度登場的朱古力班戟漢堡，以及全新「鴛鴦班戟早晨套餐」，為經典早餐帶來全新甜蜜元素！與此同時，7月1日至3日將會推出限時三日的「全日早餐」，方便大家在假期任何時段都可以品嚐到McGriddles早餐及全新朱古力班戟漢堡，平日只於早餐時段供應舷脆薯餅亦將限時三天全日供應，優惠詳情即看下文！

全球首創朱古力McGriddles登陸香港麥當勞！

麥當勞宣布McGriddles系列再度回歸，更會推出全球首次登場的朱古力McGriddles，採用可可粉製作，入口香甜濃郁，黑朱古力粒均勻分佈於鬆軟班戟之中，搭配豬柳、芝士及雞蛋，帶來層次豐富的鹹甜衝擊；至於班戟包面包底則保留經典M字標誌，換上朱古力啡色外觀，賣相吸引。

與此同時，香港麥當勞將推出全球首個鴛鴦班戟早晨套餐，配以豬柳、香滑炒蛋及脆薯餅，一次過享用楓糖班戟與朱古力班戟兩種口味。其中，楓糖班戟保留濕潤鬆軟口感，與朱古力版本形成甜蜜對比，為日常早餐增添新選擇。

7月1至3日全日供應早餐 脆薯餅全日供應

為慶祝新品推出，麥當勞於7月1至3日推出限時全日早餐，由朝到晚均可品嚐朱古力班戟豬柳蛋漢堡套餐、楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐。至於鴛鴦班戟早晨套餐則只限7月1日全日供應。平日限早餐時段供應的脆薯餅亦同步全日登場，購買超值套餐更可免費將中薯條轉配脆薯餅。由7月4日起，3款McGriddles系列回歸早餐時段繼續供應。

7月1日凌晨12時起，麥當勞App推出限量McGriddles咕𠱸，，共有兩款選擇，分別是經典楓糖班戟或全新朱古力班戟，經麥當勞官方App內指定Banner到網上商店，即可以100分加$88或500分加$76換購。

此外，麥當勞於6月30日晚上6時30分假奧海城舉行「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」 音樂會，邀請到Amy Lo、Kiri T、CONSTANCE、 Marf@COLLAR等13位本地新生代歌手、樂隊及年輕音樂人輪流登場演出，以不同音樂風格演繹「SUCH A Goooood Morning」主題曲。故此，奧海城麥當勞將率先於今晚（6月30日）晚上6時開售全球首推朱古力 McGriddles，成為全球首間供應朱古力McGriddles產品的麥當勞餐廳。

麥當勞朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐

供應期：7月1至3日全日早餐（指定餐廳除外）、7月4日起以上3款McGriddles系列將於早餐時段繼續登場回歸早餐時段供應

套餐價格：朱古力班戟豬柳蛋漢堡套餐$37起、鴛鴦班戟早晨套餐$40.5起（配薯餅及飲品）

供應地點限制：點不包括海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場、九龍站及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳

換購McGriddles咕𠱸：App會員由7月1日凌晨12:00起，可點擊App內指定Banner到網店以100分加$88或500分加$76即可換購

文：M

資料及圖片來源：記者攝、官方提供