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西灣河中菜館「天價」咕嚕肉？連白飯索價3位數遭批「唔值」 網民反駁：冇得同兩餸飯比

飲食
更新時間：15:35 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:35 2026-06-10 HKT

西灣河餐廳出現「天價」咕嚕肉？最近，有食客在社交平台發文，稱早前偕女兒到西灣河一間中菜館吃飯，二人單點一客咕嚕肉及白飯，連同茶芥及加一竟索價$218，質疑整體出品質素及份量與定價不符，又稱「唔係話食唔起，不過覺得收呢個價錢唔值啫不符」，並揚言「無下次」，詳情即看下文！

西灣河中菜館「天價」咕嚕肉？單點+白飯連茶芥加一索價3位數

有食客於社交平台發文，指早前與年幼女兒光顧一間位於西灣河的中菜館，點了一客咕嚕肉及一碗白飯，連同茶芥及加一服務費，最終索價$218，直言「咁樣收我$218，真係唔好去搶」。

據樓主上傳的單據及照片顯示，餐廳的咕嚕肉售價為$158、2位「茶水巾芥」共$22、1客白飯$18、合計為$198，另有加一服務費$19.8，以及帳單小數$0.2，總金額為$218。至於咕嚕肉方面，餐廳以精緻餐碟擺盤，而且賣相不俗，明顯份量相對一般茶餐廳為少。樓主認為，咕嚕肉的味道「酸咗少少」，對於其收取的價錢「唔係話食唔起」，但認為並非物有所值，「覺得收呢個價錢唔值啫」，又稱經過是次經驗後，下次選擇光顧連鎖快餐店會「無咁嬲」，並且揚言「無下次」。

網民熱議「冇人逼你落單」VS「見貴就走」

帖文一出，不少網民認為餐廳定價偏貴，又認為份量偏少，「見到158就走啦，上碟會點煙花咩」、「160蚊俾啲咁嘅嘢，咁又真係過份啲」；也有網民認為以餐廳的地理位置而言，就可以預計餐點定價不低，無法與快餐店或兩餸飯店比較，「呢間做中產生意」、「見到個地段，見到個門面，都預咗唔係茶餐廳價錢啦」、「這間嘢一向都係咁貴㗎，但好似有甜品送的」、「睇落個生炒排骨好有質素，我唔覺得貴囉，你冇得同兩餸飯比」。

與此同時，有人提出餐廳應有明碼實價列出價錢，質疑樓主在光顧前應已得悉價錢，事後投訴屬不合理，「明碼實價，點解叫搶」、「一早定晒價，又冇人逼你落單」，建議樓主下次光顧食肆前要先看餐牌，以免與期待不符。

文：TF

資料及圖片來源：筲箕灣西灣河關注組@Facebook

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