大雨鞋襪全濕焗住恐惹灰甲香港腳？著拖鞋/雨靴最安全？醫生教4招急救防真菌感染

近日連場大雨，下雨天是否特別容易染上香港腳？穿拖鞋、雨靴或涼鞋外出就萬無一失？若鞋襪全濕，長時間「罨住」雙腳，又會有何嚴重後果？皮膚科專科醫生胡惠福接受《星島頭條》訪問時指出，部分鞋款雖然防水，但同樣有機會引發香港腳。若讓雨水長時間「罨住」雙腳，更可能會引致灰甲問題。他分享了4招急救濕透鞋襪的方法，以及日常護足貼士。

大雨鞋襪全濕恐惹2大腳部健康問題

胡醫生指出，當鞋子弄濕後，雙腳會處於極度侷促的環境，若持續長時間，便極易滋生真菌，繼而引發甲癬（灰甲）及足癬（香港腳）兩大問題：

1.香港腳

患者會感到腳部痕癢、出現腳臭或異味；腳板底可能出現廣泛的厚皮屑，並有機會伴隨紅腫及令人疼痛的水泡。最常見的情況是，第3及第4隻腳趾縫隙之間會出現痕癢、紅腫、紅斑和脫皮，甚至因皮膚乾裂而感到疼痛。若腳部發生潰爛或出現較大損傷，更有機會引發繼發性細菌感染。

2.灰甲（甲癬）

灰甲是指指甲、腳趾甲及甲床部位受到真菌感染。在感染初期，指甲或腳趾甲會呈現灰、啡、黃或白色，並會變厚、易碎，表面顯得粗糙和凹凸不平。情況嚴重時，可導致腳趾甲變形，甚至甲床分離脫落，並伴隨疼痛等症狀。

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穿拖鞋/雨靴防雨最安全？

胡醫生表示，下雨天穿著拖鞋、涼鞋、防水膠鞋雖然較為通爽，但若果被街上骯髒的污水濺濕，雙腳同樣有受真菌感染的風險，進而引發香港腳。如果腳上本身有傷口，受感染的機率則更高。另外，部分人屬於敏感體質，可能對膠鞋的某些化學成分產生過敏反應，引發過敏性接觸性皮膚炎，導致皮膚出現紅腫、痕癢等症狀。

不想弄濕雙腳，穿雨靴的確是一個好選擇，但胡醫生提醒必須留意以下3大要點，以免弄巧反拙引發香港腳：

避免穿著長筒靴，宜選擇較寬鬆的中短筒雨靴。

穿著雨靴前，應先穿上襪子。

進入室內後，應盡快換上通爽的鞋子。切忌一整天穿著雨靴，因為長時間焗促會令雙腳潮濕，極易引發香港腳。

若已經感到腳部痕癢不適，胡醫生建議，只要出現雙腳痕癢、脫皮、紅斑等香港腳症狀，便應及早求醫。醫生會按病情處方外用抗真菌藥膏，若病情嚴重，可能需要使用口服抗真菌藥物來控制病情。

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鞋襪全濕4招急救防真菌感染

若不幸在雨中雙腳及鞋襪全濕，胡醫生提供了以下4招急救方法：

鞋襪全濕4招急救防真菌感染

處理弄濕的雙腳：

應立即脫掉濕透的鞋襪，抹乾或以風筒吹乾雙腳。若已帶備拖鞋，應盡快換上，讓雙腳透氣並保持乾爽。

在下雨天外出時，強烈建議帶備多一雙乾淨的襪子作替換。

處理濕透的鞋子：

將濕透的鞋子放在通風的地方風乾，或使用風筒吹乾。亦可將報紙或廢紙塞進鞋子裡吸走水分，加快風乾速度。

若未能即時換鞋，或車程較長，可先用紙巾印乾雙腳的水分，並額外放置紙巾到鞋子內部吸水。

除了下雨天要特別留神，胡醫生亦提供日常保護腳部的方法：

洗澡後必須徹底抹乾雙腳，尤其是腳趾間的縫隙。

避免每天穿著同一雙鞋子以免積聚濕氣；回家後應把鞋子放置於通風處徹底吹乾。

宜穿著透氣、通爽且舒適的鞋子。

宜穿著棉質、透氣且吸汗的襪子以保持腳部乾爽。若腳汗較多，應勤加更換襪子。

接觸雨水後，回家必須徹底清潔並抹乾雙腳。

避免在公眾場所（例如泳池）赤腳走路，尤其當腳部有傷口時。

大汗人士可考慮使用止汗劑，若多汗情況嚴重，則可考慮採用離子導入等技術，阻塞汗腺分泌，減少汗水及雙腳潮濕的問題。

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