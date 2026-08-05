非份之罪丨何沛珈孖阮浩棕激吻戲掀熱議 開腔回應網民再續前緣想法 決絕斬纜：拍劇點續都得啦

何沛珈完成《東張西望》後昨晚趕往參與TVB劇集《非份之罪》演員飯局，大方地和前度「好朋友」阮浩棕合照。提到在劇集單元《恐怖情人》中何沛珈被封為「本年度最慘女角色」，一心想維護好友幫對方掩飾殺人，卻因飲醉酒與好友的前夫阮浩棕（飾演 Davis）發生一夜情，她認為劇中人對朋友愛意多過內疚感，不過，面對網民為她不值留言：「佢好慘呀！都冇做過啲乜，最後仲要畀自己好朋友殺死。」對此，她認為那種執着好似「前世是狗狗對主人忠心，今生保護主人」，但角色已算完成了一半保護的使命。

何沛珈獻螢幕初吻似「兩塊皮摩擦」

提到何​沛珈與阮浩棕的激情吻戲掀起熱話，何沛珈也有留意小紅書上洗版式熱討，覺得好有感覺，並多謝觀眾支持，坦言為該劇獻出螢幕初吻，拍攝時很緊張：「當時有好多鏡頭和好多對眼望住，感覺就似有兩塊皮摩擦緊。」不過有了經驗後，她隨後在其他劇集中與李爾晨拍激吻戲時已很熟練不尷尬，態度亦更主動。

何沛珈不介意劇集「無限合作」

何沛珈與阮浩棕的戀情已告一段落，但這幕親吻戲引來網民想二人再續前緣？她表明：「劇集再續前緣係可以嘅，不過，劇中都係孽緣，拍劇點續都得啦。」

