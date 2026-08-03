江美儀批「冇家教」港姐身份曝光 王敏慈撰親筆信認做錯20多年 轉攻內地市場撈得掂

江美儀日前接受網台訪問時，大談新一代演員的通病，直指不少新人猶如「溫室長大」，缺乏基本生活常識。期間江美儀更揞名爆料，指曾與一位香港小姐拍節目，對方「一啲家教都冇」，江美儀還狠批對方「食嘢核突到呢」，引起網民討論。而被江美儀所指的港姐，正是24歲的2023年港姐季軍王敏慈。

江美儀批評港姐未有指名道姓

江美儀與王敏慈曾於節目《大灣美味好玩攻略》中合作，由於王敏慈連正確揸筷子都不懂，令江美儀忍不住當面訓斥：「你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」王敏慈對於被江美儀雖然未有指名道姓地批評，沒有感到難堪，反而以親筆信向江美儀表達謝意。

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王敏慈在信中大讚江美儀是位「敬業又美麗的大姐姐」，感激對方像照顧小朋友般，悉心照顧及教導自己。王敏慈在信中感嘆道：「我真的沒想到，自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了。」王敏慈虛心受教，僅花三日時間便糾正握筷子的錯誤姿勢，亦獲江美儀讚好乖女。王敏慈大方認錯，獲網民給予高度評價：「肯手寫信多謝前輩，證明佢本身人品唔差」、「依家真係好少後生女願意公開承認自己不足」、「虛心受教，前途無可限量」。

江美儀人生經驗有助演技

江美儀指正王敏慈改善揸筷子原因，與演繹角色有關，會留意細節：「依家好多新人都唔識揸筷子，如果你做一個角色，係一個好有教養，屋企好有家教，佢冇理由唔識揸筷子㗎。」江美儀認為生活經驗對演戲是非常有幫忙：「呢啲就係人生經驗，你以為係一件好微不足道嘅事，其實可能去到你嘅事業嘅時候，會幫到你。」

王敏慈內地撈得掂

2023年香港小姐季軍王敏慈，早前於北京中央戲劇學院表演系畢業，王敏慈一畢業演藝資源已非常充足。她早前宣佈有份參演的網劇《煙雨神遊記》已圓滿殺青，由她參演的另一部網劇《昭陽公主》亦於7月23日正式開播。剛畢業就有兩部影視作品接連推出，網民指楊冪、迪麗熱巴等女星，也很少「兩劇齊發」，而王敏慈獲得的資源，媲美不少一線女星。

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王敏慈資源媲美一線藝人：