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梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行

影視圈
更新時間：23:09 2026-08-01 HKT
發佈時間：23:09 2026-08-01 HKT

50歲的梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio結婚多年，二人育有一女祈淑菲（Sofia），不經不覺已經11歲。近日有網民在商場「野生捕獲」Sergio兩父女，並將照片分享到社交平台，從相中可見，祈淑菲身高已到了爸爸耳朵位置，擁有一雙逆天長腿，完全遺傳了媽媽176cm的身高。祈淑菲當日簡單身穿深藍色T恤，紮起馬尾，雖然打扮低調，但高䠷的身形和清秀的臉容，在人群中依然十分搶眼，網民紛紛大讚祈淑菲盡得媽媽遺傳，小小年紀已經頗具星味。

梁詠琪助女兒建中西合璧身分認同

梁詠琪女兒祈淑菲除了外形盡得父母優良基因，在學識上亦得到悉心栽培，現時她已接受「三文四語」的教育，即是粵語、普通話、英語及西班牙語，讓女兒在幾種語言之間流利切換，而梁詠琪亦會陪伴女兒上西班牙課，而且Sergio亦會為女兒特別加操，讓女兒不僅擁有書本的知識，更可以在日常生活中，應付自如。現在的祈淑菲會向別人介紹自己，一半是西班牙人，一半是中國人，但她的根卻在香港，清晰地認同自己的多元文化背景。

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梁詠琪遺傳媽媽演藝細胞迷上韓女團

祈淑菲不僅遺傳了媽媽的長腿，更熱愛唱歌和跳舞，對舞台表演也展現出濃厚興趣。梁詠琪曾透露女兒是韓國女團的忠實粉絲，會認真地在記事簿上抄下女團和成員的名字，更因此愛上唱歌和跳舞。面對女兒的興趣，作為演藝圈前輩的梁詠琪抱持開放的態度，她認為唱歌跳舞能否成為職業，講求緣分和時代，從不會強求，最重要是讓女兒好好享受童年，未來由她自己決定。

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