「一蚊Joe」游莨維反駁開工遲到指控 反被恥笑唔識睇Rundown 鍾雨璇代弟道歉竟爆家醜

近日有網民在社交平台Threads 發文公審，指其姐姐與一位「有少少知名度嘅$1糟男藝人」在擔任活動司儀時，對表現極不專業並列出四大罪狀，暗寸對方無專業操守，事件在網上發酵，有網民憑字面諧音及線索，隨即推測涉事者為前TVB藝人。

爆料者是女歌手鍾雨璇親弟弟

被指為事件主角的「一蚊Joe」游莨維隨即在Instagram 貼出當日的流程表（Rundown）截圖還原真相，他直指爆料者的控訴邏輯不通：「如果我遲大到，我仲可以煲到劇？或如果我煲到劇，即係我冇遲到？同埋熟識（悉）我嘅，都知我唔睇劇！」但事件隨即引起網民另一輪熱議，而爆料者的身份亦曝光，竟然是女歌手鍾雨璇的親弟弟。

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「一蚊Joe」游莨維質疑對方說法

事緣有網民在Threads開po，曾稱其姐姐當司儀廿多年，跟林盛斌、張繼聰等人合作無間，向來互相尊重兼一同準備Q卡，想不到今次與「有少少知名度嘅$1糟男藝人」合作過程卻極不愉快。首先這男藝人在工作群組完全不作回覆，完全零溝通。其次是客戶要求使用硬卡紙Q卡，他竟表示「用手機睇就可以」；到場後更「坐埋一邊煲劇」，由其姐姐的助手代為整理稿件，連客戶亦指過分。第三，是他原約定下午三時對稿，結果遲到至四時才現身。第四是接過司儀稿後，他連一句「唔該」都沒有，只拋下一句「OH MY GOSH」，該網民狠批他毫無禮貌：「作為一個有一定知名度嘅人，基本責任同態度都做唔到，實在令人失望。」「一蚊Joe」游莨維亦有質疑對方的說法：「到底有雞先定有蛋先？到底係你做咗廿幾年定係我做咗19年？」 但事件竟然出現反差，有人轉發「一蚊Joe」游莨維的流程表po並說：「我估佢仲未睇到，15:00工作人員到場，係包埋司儀。」

有網民紛紛留言寸爆「一蚊Joe」游莨維

有網民紛紛留言：「佢做咗19年都未識睇rundown，呢啲就係tvb教出嚟嘅人。因為PA一定會守尾門時時刻刻提住你幾點到， 一出到外面要自己睇rundown，佢就唔x識睇。」、「佢識唔識睇schedule 㗎？Header 出嗰個時間係指場event正式開始嘅時間，table裡面寫咗1500-1600 工作人員到場有寫埋司儀，即係司儀要1500到場囉。」、「當佢真係只睇到佢圈住嗰度，其實4點到都係遲。」、「佢想法就好似班機Boarding 係七點，我七點前到咪得囉。」、「遲到就係死罪，只有業餘才會遲到，通告寫得好清楚了，1530 司儀現場採（彩）排佢諗住1530到，第一日撈。」、「原來佢平時唔睇Q卡就係為咗掩飾自己唔識睇rundown。」、「呢啲叫自己衝出嚟X！」原本以為只是一場針對藝人專業操守的風波，但想不到爆料者竟然是女歌手鍾雨璇的親弟弟，事件更演變成家庭鬧劇。

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鍾雨璇與弟弟弄出家庭糾紛誤傷媽媽

鍾雨璇隨後在IG限時動態公開致歉並表示「對於屋企人行為我真係控制唔到，其實返屋企只係分享下，冇諗住會發展到公開上網，Really Sorry 已delete。」鍾雨璇弟弟立刻截圖轉發並爆粗狂鬧「你都onx，Blame返屋企人，仲要同人say Sorry？咩玩法？」鍾雨璇與弟弟一度隔空對罵，鍾雨璇弟弟連環出po，他直言：「畀人恰到上心口，都要笠水扮鵪鶉？」他貼出與姐姐的對話截圖，對話中亦提及，鍾雨璇與助手因為幫「一蚊Joe」游莨維整Q卡而令rehearsal遲了開始，當時「一蚊Joe」游莨維被目睹在場外使用電話。鍾雨璇亦有提醒「一蚊Joe」游莨維，在正式場合使用電話代替Q卡存在風險，並舉出過往在慈善活動中因此發生過意外的例子。鍾雨璇又稱被「一蚊Joe」游莨維出po批評，但她已經鼓起勇氣私訊對方，希望弟弟不要再生氣：「我知道你好緊張我，但係其實我好多時講完就算，好快唔記得咗，希望你唔好再嬲我啦。」但鍾雨璇的弟弟依然不滿，寸爆「一蚊Joe」游莨維扮大牌並鬧姐姐：「新聞唔出都出咗，人哋開始反擊，道理喺自己度，你仲笠水。一個無專業操守嘅藝人，搞到我同家姐鬧咗成日。」後來鍾雨璇再出po：「細佬因為呢件事搞到媽咪擦傷咗太陽穴流血 同埋見我講到眼濕濕，所以細佬嗰刻都係一時衝動先至放咗上網。其實我同細佬好快就冇事，希望大家唔好將件事越搞越大，Really sorry.」

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鍾雨璇弟弟繼續狙擊「一蚊Joe」游莨維

鍾雨璇弟弟大佬今日（25日）再出po：「 呢個時間係綵排，唔係仲幫你黐緊啲司儀稿，仲要自己個份翹埋雙手要人地幫你整，講到底都係態度差、冇禮貌問題，遲到唔係你七點前到咗就唔係遲到，好多開show前期嘢要準備，完全荒謬！！P.s. 我唔係藝人，我只係屋企人身份，但係俾人恰到上心口，仲要笠水扮鵪鶉，返來唔開心，差唔多要喊 我先講出來，無興趣知可以skip。下面圖2係家姐WhatsApp我覆佢解釋。好多人問點解執著用Q客，第一：個agent/客要求，第二：陣間如果用手機有甩漏唔smooth，agent驚個客唔再搵佢搵人。第三：另外，手機試過好多時出事，例如無啦啦彈msg/notifications （有啲人會入緊急聯絡人，就算你關咗通知都搵到你）/ 錯手zoom 大zoom 細左/ 突然唔夠電/ mon壞左，好多好多有機會出現既變數，就算你話即場手機用edit功能改，都會睇得好亂，除非你買部kindle 睇，仲要迷利版，唔係太大部好似A4紙咁又會好突兀，Btw, 有人係用手機瀨過嘢啦（睇圖2），其實講到尾都係態度問題，完。