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方力申帶7個月大囡囡游水初體驗 Isla「抓周」揀一物未能繼承父業

影視圈
更新時間：22:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：22:30 2026-07-24 HKT

方力申（Alex）去年2月宣布結婚，其妻葉萱（Maple）同年12月誕下女兒方愛嘉（Isla），方力申火速榮升人夫兼人父，不時在社交平台大晒溫馨的湊女日常，變成「寵女狂魔」。方力申作為游泳界代表，亦是游泳學校創辦人，囡囡的首次下水禮當然要由身為爸爸的方力申親自指導。

方力申囡囡喜歡屋企玩水

方力申近日在IG分享影片，透露帶女兒Isla到西沙體驗人生第一次游水堂，將其「飛魚」基因完美傳承。方力申指囡囡平時在家中十分喜歡玩水，只有七個多月大的 Isla，首次來到陌生的泳池，一開始顯得有些緊張，手舞足蹈地探索新環境。

方力申讓女兒適應水中感覺

在爸爸方力申及教練的耐心陪伴下，Isla慢慢適應水中的感覺，隨後越玩越放鬆。方力申對囡囡的表現十分滿意：「原來平時好鍾意玩水嘅佢，去到陌生嘅泳池一開始都係緊張，慢慢適應之後就好啲」。林奕匡留言大讚Isla：「叻叻！一D都唔驚水」，而江若琳則讚可愛。

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方力申父親罕出鏡拍節目

此外，方力申最近亮相TVB節目《家傳之「保」2》，成為第二集的嘉賓，父親方毓仁更罕有一同出鏡，加上孫女Isla及方力申的弟弟方圓明，盼能將三代同堂畫面紀錄下來。方力申在節目中，透露對游水的熱愛從爺爺那一代開始，延續到父親身上，才會將自己培育成飛魚王子。

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方力申的囡囡Isla未夠一歲，眼仔睩睩的她表情多多，可愛爆燈。方力申與爸爸帶Isla玩傳統「抓周」遊戲，從書本、畫筆、算盤、法槌、小方公仔、銅錢及樂器，預測囡囡將來的志向。方父猜測孫女會拿算盤，而方力申則認為：「我覺得佢行行吓會轉番個頭，走向老竇度。」最終兩父子都估錯，Isla選擇銅錢。

方力申錄片給18年後女兒

方力申在節目中又應製作組要求，預錄一段給18年後女兒的說話：「首先希望18歲嘅Isla唔需要我去應酬你嘅另一半，會嚇死老竇。」聯想到女兒長大後離開自己身邊，方力申忍不住哽咽表示：「無論你去到幾遠都好，爸爸媽媽永遠喺屋企等你。」

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