張耀揚被爆已結婚？好友梁思浩不慎洩密：張太好靚好溫柔 感情生活神秘曾傳有同性密友

63歲的張耀揚憑藉電影《古惑仔》系列中「烏鴉」一角深入民心，近年淡出幕前，生活趨向低調。然而昨日（20日）其多年好友梁思浩在社交平台上無預警曝光了張耀揚已婚的喜訊。梁思浩分享了一張與張耀揚的合照，相中的張耀揚雖然一頭白髮，但精神奕奕，梁思浩在帖文中興奮地透露，這次難得的聚會，是第一次見到張耀揚的太太及外母，為這位三十多年的老友感到無比高興。

梁思浩爆出張耀揚已婚

梁思浩在帖文中寫道：「識於微時（合作電影蠻荒的童話），做咗30幾年朋友，第一次見到你太太你外母，好喜歡佢哋！兩個都係有趣的靈魂，張太太好靚好溫柔。」他更向張耀揚送上生日祝福，並祝願他與太太白頭到老，幸福滿滿。字裏行間不僅洩漏了張耀揚已為人夫的秘密，梁思浩對張太及外母的印象極佳，也讓外界對神秘的張太充滿了好奇。

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傳張耀揚有同性密友

回顧張耀揚的感情史，他曾在1980年代與藝人李麗蕊有過一段長達4年的戀情；其後在1996年，他與台灣模特兒艾永玲的戀情曝光，可惜這段感情在1999年亦告終。之後的十多年，他的感情世界顯得相當神秘，甚至傳出有同性密友，疑與蔡一傑發展。直至約十年前，他曾被傳媒爆出與比他年輕25歲的女友「淼淼」拍拖，當時他亦大方承認戀情，同性戀傳聞不攻自破。如今由好友口中證實婚訊，可見他對現任老婆相當保護，選擇以最低調的方式，給予老婆安穩的生活。

張耀揚專演大反派「烏鴉」成經典

張耀揚自1986年被林嶺東發掘入行，憑藉其180cm的高大身形，在《龍虎風雲》、《監獄風雲》及《學校風雲》「風雲三部曲」中，將反派角色演繹得淋漓盡致，奠定其「銀幕惡人」的地位。而真正讓他紅遍華人地區的，必定是《古惑仔3之隻手遮天》裡的「烏鴉」一角，戲中他囂張的形象，尤其是經典的「掀桌」場面，至今仍是影迷津津樂道的畫面。

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