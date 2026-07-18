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張景淳讚姜濤遭網民狙擊 霸氣反駁《愛回家》完結「冇工開」質疑：TVB唔存在冇得撈

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-18 HKT

TVB男星張景淳日前出席活動，開腔回應早前因在網上大讚姜濤而慘遭網民狙擊的風波。面對《愛．回家之開心速遞》宣布即將迎來大結局，有網民趁機嘲諷他「冇得撈」才去「黐」姜濤的人氣，張景淳霸氣派定心丸，強調在TVB從不存在「冇得撈」的情況，演員工作向來是一個接一個，目前只是處於開劇之間的過冷河階段。他直言在公司效力多年，從不需要刻意討好或「黐」任何人，並坦言現今世代在社交平台表達真心讚許是非常正常的事，只要不傷害別人，任何人都有自由發表個人感受，霸氣粉碎無稽的負評。

張景淳讚姜濤歌聲被質疑黐人氣

其實這次風波，源於張景淳早前在Threads上偶然看到姜濤的演出片段，並留言「幾好聽」三個字作簡單讚賞，怎料竟惹來網民惡意攻擊他「冇得做《愛回家》先去黐埋人哋嗰邊」。針對這些評論，張景淳當時已第一時間在網上親自反擊，直斥相關留言「無乜腦」且心眼壞。他解釋自己身為TVB藝人，跨台讚賞根本沒有實際利益可圖，純粹是因為被演算法推送影片後，驚喜發現姜濤這次的演繹與平時截然不同。他坦言該曲不易唱，但姜濤的表現成功令非粉絲的他也看畢全片，認為絕對值得肯定，無奈卻被部分網民以陰謀論曲解。

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姜濤翻唱經典金曲掀討論

至於令張景淳大為讚賞的演出，正是姜濤早前於澳門舉行的《“LAVA”LIVE TOUR 2026》演唱會精華片段。在該場演唱會中，姜濤特別挑選了《Because of you》及經典金曲《李香蘭》等歌曲重新演繹，藉此向樂壇前輩們致敬。這段突破常規的深情翻唱，當時已令一眾入場支持的「姜糖」大讚聽出耳油。而片段在網絡發酵後，其音樂感染力更成功打破電視台與粉絲群的界限，意外收穫如張景淳等圈中人的公開肯定，足見用心的舞台表現自然能獲得大眾的共鳴與認同。

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