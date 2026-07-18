Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

〈我的歌聲裡〉曲婉婷罹患乳癌 切左乳保命堅拒重建 情緒一度崩潰：感覺靈魂在淍謝

影視圈
更新時間：14:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:00 2026-07-18 HKT

曾經憑〈我的歌聲裡〉走紅的歌手曲婉婷（Wanting），自2014年因母親張明傑涉嫌貪汙受賄案後，演藝事業幾乎停下來。神隱多年的曲婉婷近日終於回歸，推出新專輯《情書》。日前曲婉婷在接受加拿大媒體《Fête Chinoise》專訪時，首度自爆在2020年新冠疫情期間，經歷了一場生死攸關的抗癌大戰！

曲婉婷確診乳癌後情緒崩潰

曲婉婷在訪問上透露，當時大約在35、36歲左右，無意間發現左側乳房有腫塊，經切片檢查後確診為乳癌。面對突如其來的噩耗，曲婉婷坦言當下無比震驚，腦海中不斷盤旋著「為甚麼是我？我該怎麼活下去？」當時她的母親因涉貪等罪，正被官司纏身，而不能相伴女兒抗癌，曲婉婷對此一度情緒崩潰並坦言：「那正是我最需要家人的時刻，我真的很想念我的家人。」

相關閱讀：李樂詩結婚18周年放閃 切雙乳抗癌4度重建乳房失敗走出低谷 向老公表白：共度餘生是福氣

曲婉婷拒絕進行乳房重建

曲婉婷在訪問上表示醫生最初先為她切除腫瘤，但後續檢查卻發現，左邊約70%的乳房組織都已存在癌細胞，因此建議她進行全乳切除與重建手術。不過，曲婉婷拒絕進行乳房重建，她擔心植入外來物會引發排斥反應，甚至導致其他類型的癌症：「我不想從我身上拿走有毒的東西後，又放了一個有毒的東西進去。」 最終她選擇勇敢接受失去左側乳房的自己，但她表示做決定前曾陷入天人交戰，因此寫下歌曲〈9 More Days〉，象徵自己倒數9天迎接手術。昨日曲婉婷在IG貼上多張相片，其中包括在醫院的相片，她還說：「我沉默了許久，一直在等待適當的時機來分享我的故事。今天，我決定敞開心扉──希望能以此幫助到有需要的人。祝大家擁有美好的一天。」

曲婉婷手術後身體康復速度比預期快

曲婉婷從2014年她在家鄉哈爾濱舉辦了萬人演唱會說起，當時正處於事業的最高峰，母親亦有到場支持，但演唱會結束僅兩個月，她的母親因案被捕，至今仍在獄中。曲婉婷的人生急轉直下：「多年的輿論、謊言、不公、霸凌、死亡威脅、失去朋友、失去音樂機會，我從事業的最高點，去到一個我想像不到的黑暗地方。」在身心俱疲的狀態下，命運給了她更沉重的打擊。2020年4月，曲婉婷被診斷出患有侵襲性乳癌，她形容當時「感覺靈魂在淍謝」，必須立即切除腫瘤。為了保命，她選擇了健康而非外表，毅然接受了單邊乳房切除手術。手術前，她為自己的乳房寫下告別情書《One More Day》，並在術後剪去長髮，象徵自己的重生與抗癌的決心。手術後，曲婉婷的身體康復速度比預期快。她相信，轉向以植物為主的飲食在康復過程中扮演了重要角色。這段經歷讓她對營養學產生濃厚興趣，並取得了康奈爾大學的植物性營養學證書。她表示：「食物可以是慢性毒藥，也可以是最強大的藥物。」戰勝病魔讓她對生命有了新的感悟，除了開始關注動物權益，更大方公開與男友River的甜蜜合照，並透露新歌〈River〉就是為對方而寫。

相關閱讀：抗癌歌后豁達面對人生起跌 乳房重建失敗植入物「移位到腋下」隨時會爆：已經受夠唔想再做

曲婉婷公開罹癌經歷後網民反應兩極

不過曲婉婷公開罹癌經歷後，網民反應兩極，因其母親張明傑曾任哈爾濱市發改委副主任，當時涉受賄及濫用職權，涉貪金額高達3.5億人民幣，涉受賄及濫用職權，導致無數家庭陷入絕，張明傑一度被要求判死刑，在2021年一審被判無期徒刑，翌年二審維持原判。曲婉婷自此長期定居加拿大，不時在社群平台上為母親「喊冤」並表達思念，結果引發內地網民強烈不滿與憤怒，甚至有人直斥她「食人血饅頭」，她的海外留學與奢華生活的費用皆來自母親貪污所得，所以今次曲婉婷自爆患癌，有網民詛咒「惡人自有惡報」、「報應」、「天道好輪迴」，但也有網民表示：「生病這件事本身就特別折磨人」、「她媽媽的事情是媽媽的問題，跟孩子無關」。

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
9小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
6小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
4小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
22小時前
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
影視圈
5小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
戴蘊慧萌爆孫女激罕曝光 拒當虎嫲逼學琴 盼身體健康見證Nara結婚：想抱埋曾孫
戴蘊慧萌爆孫女激罕曝光 拒當虎嫲逼學琴 盼身體健康見證Nara結婚：想抱埋曾孫
影視圈
6小時前
嘉例川之湯有小童浸溫泉失蹤。かれい川の湯
01:39
鹿兒島5歲童浸溫泉失蹤近1個月 終尋獲遺體 父母當場淚崩
即時國際
5小時前
美撤銷林定國等9人制裁 商務部讚不再延續涉港國家緊急狀態行政命令
01:24
美撤銷林定國等9人制裁 商務部讚不再延續涉港國家緊急狀態行政命令
大國外交
4小時前