〈我的歌聲裡〉曲婉婷罹患乳癌 切左乳保命堅拒重建 情緒一度崩潰：感覺靈魂在淍謝

曾經憑〈我的歌聲裡〉走紅的歌手曲婉婷（Wanting），自2014年因母親張明傑涉嫌貪汙受賄案後，演藝事業幾乎停下來。神隱多年的曲婉婷近日終於回歸，推出新專輯《情書》。日前曲婉婷在接受加拿大媒體《Fête Chinoise》專訪時，首度自爆在2020年新冠疫情期間，經歷了一場生死攸關的抗癌大戰！

曲婉婷確診乳癌後情緒崩潰

曲婉婷在訪問上透露，當時大約在35、36歲左右，無意間發現左側乳房有腫塊，經切片檢查後確診為乳癌。面對突如其來的噩耗，曲婉婷坦言當下無比震驚，腦海中不斷盤旋著「為甚麼是我？我該怎麼活下去？」當時她的母親因涉貪等罪，正被官司纏身，而不能相伴女兒抗癌，曲婉婷對此一度情緒崩潰並坦言：「那正是我最需要家人的時刻，我真的很想念我的家人。」

相關閱讀：李樂詩結婚18周年放閃 切雙乳抗癌4度重建乳房失敗走出低谷 向老公表白：共度餘生是福氣

曲婉婷拒絕進行乳房重建

曲婉婷在訪問上表示醫生最初先為她切除腫瘤，但後續檢查卻發現，左邊約70%的乳房組織都已存在癌細胞，因此建議她進行全乳切除與重建手術。不過，曲婉婷拒絕進行乳房重建，她擔心植入外來物會引發排斥反應，甚至導致其他類型的癌症：「我不想從我身上拿走有毒的東西後，又放了一個有毒的東西進去。」 最終她選擇勇敢接受失去左側乳房的自己，但她表示做決定前曾陷入天人交戰，因此寫下歌曲〈9 More Days〉，象徵自己倒數9天迎接手術。昨日曲婉婷在IG貼上多張相片，其中包括在醫院的相片，她還說：「我沉默了許久，一直在等待適當的時機來分享我的故事。今天，我決定敞開心扉──希望能以此幫助到有需要的人。祝大家擁有美好的一天。」

曲婉婷手術後身體康復速度比預期快

曲婉婷從2014年她在家鄉哈爾濱舉辦了萬人演唱會說起，當時正處於事業的最高峰，母親亦有到場支持，但演唱會結束僅兩個月，她的母親因案被捕，至今仍在獄中。曲婉婷的人生急轉直下：「多年的輿論、謊言、不公、霸凌、死亡威脅、失去朋友、失去音樂機會，我從事業的最高點，去到一個我想像不到的黑暗地方。」在身心俱疲的狀態下，命運給了她更沉重的打擊。2020年4月，曲婉婷被診斷出患有侵襲性乳癌，她形容當時「感覺靈魂在淍謝」，必須立即切除腫瘤。為了保命，她選擇了健康而非外表，毅然接受了單邊乳房切除手術。手術前，她為自己的乳房寫下告別情書《One More Day》，並在術後剪去長髮，象徵自己的重生與抗癌的決心。手術後，曲婉婷的身體康復速度比預期快。她相信，轉向以植物為主的飲食在康復過程中扮演了重要角色。這段經歷讓她對營養學產生濃厚興趣，並取得了康奈爾大學的植物性營養學證書。她表示：「食物可以是慢性毒藥，也可以是最強大的藥物。」戰勝病魔讓她對生命有了新的感悟，除了開始關注動物權益，更大方公開與男友River的甜蜜合照，並透露新歌〈River〉就是為對方而寫。

相關閱讀：抗癌歌后豁達面對人生起跌 乳房重建失敗植入物「移位到腋下」隨時會爆：已經受夠唔想再做

曲婉婷公開罹癌經歷後網民反應兩極

不過曲婉婷公開罹癌經歷後，網民反應兩極，因其母親張明傑曾任哈爾濱市發改委副主任，當時涉受賄及濫用職權，涉貪金額高達3.5億人民幣，涉受賄及濫用職權，導致無數家庭陷入絕，張明傑一度被要求判死刑，在2021年一審被判無期徒刑，翌年二審維持原判。曲婉婷自此長期定居加拿大，不時在社群平台上為母親「喊冤」並表達思念，結果引發內地網民強烈不滿與憤怒，甚至有人直斥她「食人血饅頭」，她的海外留學與奢華生活的費用皆來自母親貪污所得，所以今次曲婉婷自爆患癌，有網民詛咒「惡人自有惡報」、「報應」、「天道好輪迴」，但也有網民表示：「生病這件事本身就特別折磨人」、「她媽媽的事情是媽媽的問題，跟孩子無關」。