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許冠傑超強基因隔代遺傳 6歲孫女Leah神複製爺爺外貌 二仔許懷谷全家福曝光

影視圈
更新時間：13:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-18 HKT


「歌神」許冠傑的次子許懷谷近日迎來家中喜事，其6歲的細女Leah幼稚園畢業，即將踏入小學階段。許懷谷在社交平台上，分享了多張畢業典禮的溫馨家庭照，全家總動員出席支持，場面溫馨。從照片中可見，Leah穿著整齊的畢業袍，頭戴四方帽，手裡拿著公仔，臉上掛著天真爛漫的笑容，顯得格外可愛。其中一張大合照，除了許懷谷一家四口，許冠傑和老婆亦有現身支持，親身到場見證孫女的重要時刻，三代同堂的畫面相當幸福美滿。

許懷谷女兒跟爺爺許冠傑極似樣

許懷谷的一對仔女，大仔Tyler和細女Leah，完美遺傳了許家的優良基因，相貌各有特色，成為網民焦點。細女Leah擁有一雙渾圓的大眼睛，配上甜美的笑容和櫻桃小嘴，五官精緻，網民紛紛表示，Leah與爺爺許冠傑有如「餅印」。而哥哥Tyler則更像爸爸許懷谷，從家庭合照中可見，Tyler的身形高大健壯，臉型和五官輪廓都與爸爸十分相似。兄妹二人在外貌上各有傳承，一個像爺爺，一個像爸爸，充分證明了許家基因的強大。

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許懷谷發文祝賀女兒幼稚園畢業

許懷谷女兒順利畢業，在喜悅之餘，他也流露出一絲不捨，他在社交平台上感性地寫道，這是一個「苦樂參半」的時刻。原來Leah和哥哥Tyler就讀的這所幼稚園在今年正式結束營運。許懷谷表示，他將會非常懷念每天開車接送仔女上學放學的日子，字裏行間充滿了對學校和這段時光的懷念與感激。

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