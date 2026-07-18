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沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-18 HKT

資深藝人馮素波近日在社交平台上，分享了一則溫馨喜訊，為「七公主」中的「二公主」沈芝華慶祝80歲大壽。馮素波感性發文：「我們一起恭祝沈芝華，生日快樂！身體健康！」並附上多張珍貴的合照，瞬間勾起無數影迷的集體回憶。當年叱咤香港影壇的「七公主」至今姊妹情深，這次「大公主」馮素波與「三公主」陳寶珠特地為沈芝華舉辦壽宴。同場還有姜大衛與李琳琳夫婦現身道賀，一眾殿堂級明星世紀同框，星光熠熠。

沈芝華保養得宜歲月未有留痕

從照片中可見，壽宴設於能飽覽維多利亞港璀璨夜景的高級餐廳，現場佈置簡約而隆重，玻璃窗前掛著一個巨大的金色「壽」字，喜氣洋洋。作為當晚焦點的沈芝華，雖然已屆80高齡，但精神奕奕，氣色紅潤，五官輪廓依然能看出當年的標緻，她身穿優雅得體的花紋服飾，笑容燦爛。在老友歡聚的喜悅中，沈芝華舉手投足間，盡顯雍容貴氣，完全看不出真實年齡，網民紛紛讚她「保養得宜」。

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陳寶珠自信笑容展示巨星氣場

「大公主」馮素波與「三公主」陳寶珠的狀態同樣令人驚艷，灰白短髮的陳寶珠，氣質一如既往地高貴典雅，即使歲月留下了少許痕跡，但她笑容溫柔自信，獨有的明星氣場絲毫不減。而近年活躍於社交平台的馮素波則活力十足，戴著眼鏡、塗上紅唇的她神采飛揚，在鏡頭前展現出親和力。此外姜大衛與李琳琳夫婦的到賀，更為壽宴增添了不少溫馨歡樂的氣氛，眾老友相見甚歡，合照時眾人皆笑容滿面，展現出他們跨越半世紀的深厚情誼。

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