張新悅大女腦膜炎手術中途心跳停頓瀕死 夫妻同驚見靈魂離體 公開續命關鍵：全靠冤親債主放過

張新悅（前名張燊悅）上月曾作客由伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，在節目上張新悅剖白大女Lucy曾於2022年經歷了一場生死劫，張新悅曾形容Lucy可以痊癒並正常生活，在其心中只有感恩，直言全靠有慈悲的師父和菩薩扶救，「冤親債主」放過Lucy才有機會生存。

張新悅在IG貼上大女入院後的相片

節目播出後，不少人對張新悅女兒的經歷感到不可思議，今日（13日）張新悅在IG貼上大女入院後的相片並留言：「近日有機會在訪問中提及大女三年多前差點死的大病。 之後收到很多關心和勉勵訊息。感謝您們。當時錄影環境令我未能詳細說明整件事真相，特別是沒有將師父救她的關鍵情節以及我內心的感恩好好地傳達出來。」

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張新悅坦言師父一向低調不喜歡張揚

張新悅坦言師父一向低調，不喜歡張揚。所以錄影時不敢多說。之後再求問過師父，可否公開講多一點，得師父允許，於是IG盡量補充。張新悅表示大女兒得到的病是「細菌性腦膜炎」。身體內有兩個細菌和一個病毒。同一時間在醫院更驗出有敗血症，猩紅熱，鼻竇炎和綜合休克症。細菌性腦膜炎是腦膜炎之中最嚴重的。「腦膜炎」本身是一個嚴重的病，可以一日內致命：「女兒進入醫院情況已經危急要到不能不做手術。當時我立刻上山求我師父幫。女兒總共做了兩次手術。第二次手術的時候，我和先生都分別見到蓮花包著一團光的景象，當時我心中知道，女兒已經走了。事後才知道當時女兒手術中途已經撐不住要用強心針，當時她的生魂已經離開了身體，她原本已經會死了！讚嘆師父殊勝！萬分感恩師父和菩薩慈悲示現扶救女兒！感恩冤親放過女兒一馬！師父和菩薩在關鍵時刻用蓮花收起了女兒的生魂，平息了冤親怨氣，保護了她免被冤親帶走，女兒才可以神奇地從鬼門關活過來！」

張新悅稱去到大女這般危殆的個案

張新悅續指去到大女這般危殆的個案，不論在世界那個角落，病人就算沒有死也大有機一世有後遺症：「女兒從昏迷起來後半邊身是沒有知覺，半個腦嚴重發炎，一隻眼睛發炎，智力像個四五歲的孩子，外還有其他之前提及的病。師父繼續幫女兒。在醫院一個月，能離開的時候，因為插喉多天根本破壞了說話和吞嚥的功能，走路當然也沒有氣力。讚嘆師父殊勝，求了師父幫，師父教女兒在師父面前嗌了一聲，聲帶和氣力比以前更厲害！ 是『立刻』痊愈！當天見證到這個殊勝現象的人也嘆為觀止！我真切體會到『冤親債主』的真實存在。師父為女兒做了很多很多，每一次都是奇蹟！謝謝師父師和菩薩幫，感恩冤親寬宏大量放過我女兒。我們能夠一家人健康快樂一起。」雖然事件已經發生了近四年前的事，但對張新悅來說，這經歷栩栩如生，刻骨銘心：「看着女兒從13歲變成今天17歲健康和快樂的少女，我真的很感恩。感恩師父幫，感恩冤親寬宏大量放過我女兒。不是人人有這個機會可以看到女兒由死門關回到身邊。所以我絕對相信因果，奉行佛法，也發願一生一世跟着我師父修行。#感恩師父師幫感恩冤親放#因果 #感恩」

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張燊悅在1997年入行，曾參演多部電視劇，亦有推出過不少歌曲，包括有成名作《一不小心》。

張新悅拍過不少廣告。

張新悅畢業於香港大學法律系，曾以「張燊悅」在娛樂圈發展。

參與過不少電影之演出。

張新悅在節目上曾表示，當年只有13歲的Lucy從英國返港，起初只是雙眼紅腫及發熱，張新悅還以為女兒熱氣，打算煲雞骨草給她飲。誰知病情急轉直下，Lucy突然表現反常，不停要求食西瓜飲豆漿，隨後更開始神志不清：「入院時間佢癲咗咁，個腦控制唔到，好痛好辛苦想死咁！好痛好痛，其實最主要係腦壓高，正常人係十幾二十 ，但佢去到四十幾五十，好誇張！」Lucy被緊急送入私家醫院做腦掃描後，確診患上腦膜炎，情況極度危急。醫生甚至向張新悅夫婦下達了殘酷的「生死狀」：「醫生話做手術有機會盲，唔做就有機會死，一係死一係盲，嗰刻唯有做啦！」不過Lucy第一次經鼻插上眼睛附近放膿減壓的手術並未成功，腦壓依然高企。一兩天後，醫院再度致電，表示必須要在頭骨鑽窿放壓，否則「一係癱一係死」。為了挽救愛女，張新悅只能咬緊牙關同意進行第二次手術，稱再失敗便要開腦。